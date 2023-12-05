統神拒領電競大賞「怒罵Toyz販毒狗」！館長說話了：身體要注意耶

我是廣告 請繼續往下閱讀
館長也感嘆，台灣電競圈的市場越來越小，一直在萎縮，從以前的組隊打比賽慢慢在消失，像《鬥陣特攻》、《PUBG》等團隊遊戲陸續退燒，只剩下《英雄聯盟》而已，「這個圈子有名的人就這些嘛！」談到過去與統神、Toyz的恩怨，館長自認不想淌這渾水，「我現在搞的是國家大事，以國家大事為重，這些都是小打小鬧。」
有趣的是，館長還重新檢視影片，發現統神離開前還轉頭跳上舞台的畫面，讓他不禁笑說，「好啦！這個做做效果，沒想到統神還可以跳起來、小跑步，還可以這麼靈活」，小小的擔心起統神的健康，「看他還是沒有瘦下來耶，身體要注意啦！」
「2023星光電競大賞」的主辦單位「台灣電子競技協會」，隨後也發出聲明向大眾致歉，「在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「網紅呼麻風暴」相關新聞。