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統神拒領電競大賞「怒罵Toyz販毒狗」！館長說話了：身體要注意耶

▲統神拒絕領取電競大賞獎項，更在台上飆罵Toyz「販毒狗」，館長看完整段影片後也笑著勸統神，「身體要注意！」（圖／館長惡名昭彰YouTube）
▲統神拒絕領取電競大賞獎項，更在台上飆罵Toyz「販毒狗」，館長看完整段影片後也笑著勸統神，「身體要注意！」（圖／館長惡名昭彰YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

知名實況主「亞洲統神」張嘉航昨（4）日晚間出席「2023星光電競大賞」卻意外碰上世仇Toyz（劉偉健），讓他氣到不行，不僅拒絕從Toyz手中領獎，更在台上對著麥克風大罵Toyz是「販毒狗」，質疑主辦單位找爭議人士頒獎，最後統神與妻子003憤而離席。對此，館長在直播中得知後笑到不行，雖然兩人都跟他吵過架，但他強調自己不想加入戰局，正在忙國家大事，最後還關心一下統神，「身體要注意耶！」

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館長晚間直播打完遊戲後，立刻透過觀眾與新聞得知此事，在看完整段影片後，他先是笑了一下，「這就見仁見智了啊！這個就是現在的社會趨勢，拚得是雙方粉絲的數量與實力。」館長認為，如果真要做效果，應該是先領獎後，統神再把想講的話講出來比較好，並直言現在這種場面「就是（尷）尬！」

▲館長強調，統神跟Toyz不好的事情，全世界都知道，但對他來說就是一件小事情，因此不想加入戰局。（圖／館長惡名昭彰YouTube）
▲館長強調，統神跟Toyz不好的事情，全世界都知道，但對他來說就是一件小事情，因此不想加入戰局。（圖／館長惡名昭彰YouTube）
館長也感嘆，台灣電競圈的市場越來越小，一直在萎縮，從以前的組隊打比賽慢慢在消失，像《鬥陣特攻》、《PUBG》等團隊遊戲陸續退燒，只剩下《英雄聯盟》而已，「這個圈子有名的人就這些嘛！」談到過去與統神、Toyz的恩怨，館長自認不想淌這渾水，「我現在搞的是國家大事，以國家大事為重，這些都是小打小鬧。」

有趣的是，館長還重新檢視影片，發現統神離開前還轉頭跳上舞台的畫面，讓他不禁笑說，「好啦！這個做做效果，沒想到統神還可以跳起來、小跑步，還可以這麼靈活」，小小的擔心起統神的健康，「看他還是沒有瘦下來耶，身體要注意啦！」

「2023星光電競大賞」的主辦單位「台灣電子競技協會」，隨後也發出聲明向大眾致歉，「在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉。」

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