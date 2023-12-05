統神上台飆罵Toyz是販毒狗！全家人氣到離席 老婆003回應揭內幕
「星光電競大賞」昨（4）日晚間登場，而知名實況主「亞洲統神」最後拿下「娛樂效果獎」，不過令人尷尬的是，該頒獎人就是統神的死對頭，同樣是實況主的Toyz劉偉健，然而這讓統神相當不滿，直接上台開噴「X的！找了個販毒的頒獎，你們製作單位怎麼做的？」隨後老婆003也在台下嗆聲主辦單位，最後一家人全部離席。對此，統神老婆003也在臉書上面回應網友留言，指出「我千辛萬苦帶小孩來支持活動不是去看一個有販毒官司的頒獎人頒獎的」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧整起事件，在本次「星光電競大賞」當中，頒到「娛樂效果獎」時，邀請了Toyz擔任頒獎人，而在Toyz跟主持人互動時，統神就早已經不在座位跑到台下，隨後Toyz拆開信封後，念出得獎者的名字表示得獎的是，國動的弟弟，亞洲統神」，這時統神爆氣衝上台，直接對麥克風開噴「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」
後來Toyz下台之後，統神又再度持續輸出，大喊「販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗」，場面瞬間失控。後來統神老婆003在台下也直接收拾東西並抱著小孩準備離開，直接大喊「你們怎麼這樣做事啊，整人嗎？這是個整人的獎項嗎？笑死人了，主辦單位出來解釋一下好不好」儘管統神上台回應「好了啦！做做效果」但一家人最後還是全部離席。
不少粉絲看到這火爆的場面後，紛紛湧入統神老婆003粉專給予安慰，表達對於她的支持，003也做出回應表示「主辦單位讓我辛辛苦苦排出時間，帶著未成年孩子去看一個有販毒官司的頒獎人頒獎，我真的沒想到我努力排除萬難來參加，並支持的活動會這樣對待我」。
對於該次頒獎人的爭議，台灣電子競技協會也發表聲明致歉「今年專業技術及娛樂效果獎，我們邀請TOYZ及亞洲統神兩位擔任我們的頒獎嘉賓，除了兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖，在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉」。
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