統神頒獎典禮神罰Toyz！罵出「台灣離譜現況」 PTT鄉民爆文力挺
第四屆「星光電競大賞」昨晚盛大舉辦，結果現場發生尷尬一幕，在頒發「娛樂效果獎」時，主辦單位邀請實況主Toyz劉偉健來頒獎，結果最後還由死對頭「亞洲統神」拿下獎項，讓統神受不了上台直接開噴「X的！找了個販毒的頒獎，你們製作單位怎麼做的？」掀起各界廣泛討論，在PTT上發出一系列貼文，許多人認為統神就是唯一敢講出「台灣離譜現況」的人，貼文好幾篇都爆文力挺統神。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧整起事件，在本次「星光電競大賞」當中，頒到「娛樂效果獎」時，邀請了Toyz擔任頒獎人，而在Toyz跟主持人互動時，統神就早已經不在座位跑到台下，隨後Toyz拆開信封後，念出得獎者的名字表示得獎的是，國動的弟弟，亞洲統神」，這時統神爆氣衝上台，直接對麥克風開噴「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」、「販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗」甚至老婆003也加入開噴主辦單位「這是整人的活動嗎？」隨後全家人直接離席。
如此激烈的場面，不少PTT網友發文表示「看了統神爆氣的影片，全場只有他一個人覺得這種活動找一個販毒仔頒獎有問題，然後台下還在嘻笑統神反應太大，這是不是台灣現況的縮影，犯罪無感、噴犯罪的人反而才是搞不清楚氣氛的」、「販毒飯都能當頒獎嘉賓，底下大部分人都無感，一堆演藝圈吸毒、性騷的當沒事繼續活躍在演藝圈，政客外遇、撞死人還是能步步高升，台灣現況就是這樣道德淪喪，實在有夠離譜」。
不少貼文都在提及相關事件，提到統神這次是「本人神罰Toyz」，而且許多篇文章都爆文，多數鄉民認為統神這次上台飆罵，講出一般人不敢說破的「台灣離譜現況」，體現許多人道德觀偏離，也難怪現在台灣詐騙案件這麼多、犯罪率這麼高。
對於該次頒獎人的爭議，台灣電子競技協會也發表聲明致歉「今年專業技術及娛樂效果獎，我們邀請TOYZ及亞洲統神兩位擔任我們的頒獎嘉賓，除了兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖，在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉」。