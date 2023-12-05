蔡阿嘎狂曬小孩遭酸！公開數據不忍了 第一名是「她」被虧爆
百萬YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯婚後，育有2個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，一家四口經常在社群上面分享生活日常，獲得許多觀眾喜愛。不過自從兒子出生之後，蔡阿嘎一直以來都飽受網友的酸言酸語，認為他一直曬小孩是在利用小孩賺錢、流量等等。對此，他（4）日直接公開數據，表示自己根本不是最愛曬小孩的網紅，甚至連親子KOL前20名都算不上。
記者張嘉哲/綜合報導
蔡阿嘎4日在臉書上分享一張「2023年台灣親子KOL TOP50排行榜」，其中第一名冠軍就是自己的老婆二伯，總累積粉絲人數是189萬多；而大兒子蔡桃貴則位居第3名，不過粉絲數卻有282萬多，人氣還贏過媽媽二伯，但仔細看榜單，蔡阿嘎可是連前20名都擠不進去。
蔡阿嘎也趁機回應許多網友對他質疑「很愛曬小孩、靠小孩賺流量」的事情，表示「啊那個....摁呃…所以我說嘎哥呢？所以不要再說嘎哥曬小孩了，我根本沒有在排行榜裡」。
貼文曝光之後，蔡阿嘎反被網友虧爆表示「笑翻了，連前20名都沒有！這個要檢討啦」、「所以現在是蔡桃貴在曬爸爸囉？」、「OK！那你沒有曬，只是蹭蔡桃貴的人氣哈哈哈」、「老婆跟小孩都在前段班，你連前20都沒有，嘎哥這樣不行啦」、「那就是蔡桃貴曬你，你在蹭你兒子囉！說法還是要變的www」。
事實上，過去蔡阿嘎就經常被PTT網友發文，表示他都靠曬小孩來賺流量，被稱作是利用小孩賺錢，蔡阿嘎也曾經幽默的回應酸民，在蔡桃貴的衣服後面放上一個曬衣架，自嘲「咦？你在曬衣服嗎？不是啦！我在曬小孩」等語。如今「2023年台灣親子KOL TOP50排行榜」蔡阿嘎連前20名都不到，也幽默地為自己擺脫「愛曬小孩」的形象。