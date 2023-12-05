統神電競大賞怒噴Toyz！主辦急道歉 深夜再發聲駁：沒拿政府補助
中華電子競技運動協會（CTESA）昨（4）日舉辦星光電競大賞，知名實況主「亞洲統神」張嘉航拿下「娛樂效果獎」，沒想到卻是由死對頭Toyz劉偉健擔任頒獎人，讓統神怒噴主辦單位「找了個販毒的頒獎，你們製作單位怎麼做的」，衝突爆發後引起各界譁然，協會於典禮結束後也緊急發出聲明道歉。而針對網友質疑「政府補助卻找Toyz頒獎」，協會深夜再度發聲明駁斥謠言，表示「已舉辦了四屆的電競大賞活動，從來沒有接受任何政府補助」。
記者賴禹妡／綜合報導
本次「星光電競大賞」中的「娛樂效果獎」是由Toyz擔任頒獎人，主持人在台上先是訪問了Toyz擔任頒獎人的心情和為什麼來頒這個獎，而Toyz表示「其實也是受邀來的，其實我也不知道，可能得獎的人認識，真的等了很久，我想可能是有驚喜」，這時統神也已離開座位跑到台下，而Toyz接著拆開信封頒獎，喊出：「得獎的是，國動的弟弟，亞洲統神。」
此時統神爆氣上台，直接對著麥克風開噴「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的」，即使Toyz下台之後，仍持續罵「販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗」，場面瞬間失控。
對此，台灣電子競技運動協會也發布聲明表示「協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉」。而針對許多網友質疑「政府補助卻找Toyz頒獎」，台灣電子競技運動協會再度於深夜發布聲明駁斥謠言，表示電競大賞已經舉辦四屆，從來沒有接受任何補助，本次大賞經費全由協會蕭理事長單獨贊助，呼籲各界勿以訛傳訛、製造謠言。
【台灣電子競技運動協會聲明全文】
特別聲明並嚴正駁斥謠言：
本會所舉辦的電競大賞活動，目的在於表彰在電競領域的貢獻與影響力。所有入圍者、得獎者的個人其他經歷，目前並未列入本會資格審查範圍中。
經此事件，本會亦將審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件。
此外，已舉辦了四屆的電競大賞活動，從來沒有接受任何政府補助。本次大賞經費全數由本會蕭理事長單獨贊助。
特此嚴正聲明，請各界勿以訛傳訛、製造謠言。