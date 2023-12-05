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統神上台開嗆販毒狗！Toyz「回座位表情」曝　全家氣到離席又得獎

▲「星光電競大賞」昨日晚間舉辦，不過頒發到「娛樂效果獎」時，卻引發統神和 Toyz 的衝突。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會YT）
▲「星光電競大賞」昨日晚間舉辦，不過頒發到「娛樂效果獎」時，卻引發統神和 Toyz 的衝突。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會YT）

記者張嘉哲/綜合報導

第四屆「星光電競大賞」昨（4）日晚間登場，知名實況主「亞洲統神」拿下「娛樂效果獎」，不過統神因不滿頒獎人是死對頭Toyz劉偉健而情緒激動，跑上台直接開嗆Toyz是「販毒狗」，甚至拒絕從Toyz手中拿到該獎項，奪下得獎信封後又甩回去，隨後老婆003也在台下嗆聲主辦單位，最後一家人共同離席。事後，導播也將鏡頭Take到Toyz的臉上，滿臉無奈的表情與友人對話。

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回顧整起事件，在本次「星光電競大賞」當中，頒到「娛樂效果獎」時，邀請了Toyz擔任頒獎人，而在Toyz跟主持人互動時，統神就早已經不在座位跑到台下，隨後Toyz拆開信封後得獎人真的是死對頭「亞洲統神」，這時統神爆氣衝上台搶過得獎信封，直接對麥克風開噴「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」隨後Toyz還想緩解氣氛說「來來來！不要那麼生氣麻」想要頒獎給統神，統神直接拒絕，並且將信封甩回Toyz身上。

▲第4度「星光電競大賞」今（4）日晚間舉辦，不過頒發到「娛樂效果獎」時，卻引發統神和 Toyz 的衝突。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會 CTESA YT）
▲第4度「星光電競大賞」（4）日晚間舉辦，不過頒發到「娛樂效果獎」時，卻引發統神和 Toyz 的衝突。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會 CTESA YT）
隨後Toyz下台之後，統神又再度返回台上開噴「販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗」，場面瞬間失控，後來統神老婆003也在台下收拾東西，並且抱起小孩準備離場，跟著嗆聲「你們怎麼這樣做事啊，整人嗎？這是個整人的獎項嗎？笑死人了，主辦單位出來解釋一下好不好」統神便又跑上台緩解氣氛表示「好了啦！做做效果」但一家人最後還是全部離席。

而原本在場嘉賓以為統神是真的在做效果，直到統神老婆003也爆炸開嗆之後，現場陷入一陣尷尬，Toyz也默默地回到位置上，鏡頭也Take到他的表情，只見他一臉無奈的跟友人對話，過程中也頻頻搖頭，應該也沒料到來頒獎卻遇到這樣的火爆場面。

▲統神全家人離席之後，在最後又得到2023電競選手意見領袖獎，由主持人展元上台代替領獎。（圖/攝中華民國電子競技運動協會 YT）
▲Toyz在被統神開噴完之後，下台之後回到座位上滿臉無奈。（圖/翻攝中華民國電子競技運動協會 YT）
隨後主持人展元以及SoBaD則繼續主持頒獎典禮，後來電競國手向玉麟小項接著頒發今年的「意見領袖獎」時，仍然又是統神得獎，不過統神一家人已經離開現場，最後由主持人展元代替領獎，致詞表示「其實意見領袖呢，我個人的意見是希望我們台灣電競或者棒球，可以從好想贏韓國變成好爽贏韓國，希望我們台灣電競選手繼續努力啦！謝謝大家」完美救場獲得好評。

▲統神全家人離席之後，在最後又得到2023電競選手意見領袖獎，由主持人展元上台代替領獎。（圖/攝中華民國電子競技運動協會 YT）
▲統神全家人離席之後，在最後又得到2023電競選手意見領袖獎，由主持人展元上台代替領獎。（圖/翻攝中華民國電子競技運動協會 YT）
對於該次頒獎人的爭議，台灣電子競技協會也發表聲明致歉「今年專業技術及娛樂效果獎，我們邀請TOYZ及亞洲統神兩位擔任我們的頒獎嘉賓，除了兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖，在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉」。

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