統神上台開嗆販毒狗！Toyz「回座位表情」曝　全家氣到離席又得獎

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隨後Toyz下台之後，統神又再度返回台上開噴「販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗」，場面瞬間失控，後來統神老婆003也在台下收拾東西，並且抱起小孩準備離場，跟著嗆聲「你們怎麼這樣做事啊，整人嗎？這是個整人的獎項嗎？笑死人了，主辦單位出來解釋一下好不好」統神便又跑上台緩解氣氛表示「好了啦！做做效果」但一家人最後還是全部離席。
而原本在場嘉賓以為統神是真的在做效果，直到統神老婆003也爆炸開嗆之後，現場陷入一陣尷尬，Toyz也默默地回到位置上，鏡頭也Take到他的表情，只見他一臉無奈的跟友人對話，過程中也頻頻搖頭，應該也沒料到來頒獎卻遇到這樣的火爆場面。
隨後主持人展元以及SoBaD則繼續主持頒獎典禮，後來電競國手向玉麟小項接著頒發今年的「意見領袖獎」時，仍然又是統神得獎，不過統神一家人已經離開現場，最後由主持人展元代替領獎，致詞表示「其實意見領袖呢，我個人的意見是希望我們台灣電競或者棒球，可以從好想贏韓國變成好爽贏韓國，希望我們台灣電競選手繼續努力啦！謝謝大家」完美救場獲得好評。
對於該次頒獎人的爭議，台灣電子競技協會也發表聲明致歉「今年專業技術及娛樂效果獎，我們邀請TOYZ及亞洲統神兩位擔任我們的頒獎嘉賓，除了兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖，在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉」。
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