台灣最強評價遊樂園公開！麗寶樂園被它打敗 遊客玩到不想離開
台灣的旅遊景點眾多，每個縣市都有其不同的文化景點，其中大家最愛去的景點當中除了老街以外，就是「主題遊樂園」，那麼台灣眾多的遊樂園當中，誰又是獲得遊客評價最高的呢？答案就是位於台南的「頑皮世界」，雖然根據觀光署統計，今年前9月的造訪人數只有34萬餘人，排名台灣十大遊樂園當中第名，但是卻在Googel評價當中斬獲4.5顆星的高評價，許多遊客去過都表示「玩到不想離開，真的是很棒的主題樂園」。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計，在「主題遊樂園」的類別當中，由位於台中的「麗寶樂園」拿下冠軍，前9月累積造訪人次363萬人，不過在遊客評價當中，前9月累積遊客人數34萬餘人、排名第9名的台南「頑皮世界」卻略勝一籌，在Google評價以4.5顆星的高評價贏過麗寶樂園的4.3顆星，也成為台灣主題樂園評價最高的王者。
仔細看Google評價當中，不少遊客到頑皮世界遊玩之後都留下心得感想「從小孩到帶小孩來已經第三次，每次來都有不同感受，玩不膩的遊樂園，真的超推薦」、「對於有小孩的家庭來說，根本是天堂，有很多動物可以看，還有一些遊樂設施，下次還會再來」、「親子遊樂的好地方，小孩玩到不想離開，有免費的遊樂設施，水上樂園」、「實在太讚！可以玩水、看動物還有遊樂設施，一整天玩到不想離開」。
事實上，頑皮世界主題樂園位於台南學甲區三慶里，整個園區佔地20公頃，是目前南台灣最大的野生動物園，園區飼養約300多種動物，後續還新增水上樂園等，成為不少親子旅遊景點的首選之一，2022年的時候，頑皮世界遊樂設施因為老舊進行維護整修，後來在今年春節又重新開放，不少遊客前往朝聖都甚感滿意。不過要特別注意的是，水上樂園部分是5月到10月期間限定開放，想去頑皮世界玩水的民眾可要抓緊時機。
而除了台南的「頑皮世界」之外，老字號的「六福村」也同樣在Google評價有4.5顆星的高評價，前9月的造訪人次有90萬人次，排名全台灣十大遊樂園第4名，由於近幾年六福村的萬聖節活動「墓碑鎮」口碑非常好，每年一到萬聖節的月份就會湧入大批遊客，成為一大特色。