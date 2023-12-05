台灣年底最強森林遊樂園曝！「單月造訪變0人」　遊客去過嘆可惜

爭鮮迴轉壽司「省錢吃法」曝光！官網比價打7折：內行每次買賺到

▲台灣人瘋吃日料，其中迴轉壽司更是不少饕客的最愛，除了本土的爭鮮之外，近幾年台灣也引進不少日本的迴轉壽司名店。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣人瘋吃日料，其中迴轉壽司更是不少饕客的最愛，除了本土的爭鮮之外，近幾年台灣也引進不少日本的迴轉壽司名店。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人瘋吃日料，其中迴轉壽司更是不少饕客的最愛，除了本土的爭鮮之外，近幾年台灣也引進不少日本的迴轉壽司名店，像是藏壽司、壽司郎等等，因為不同特色喜飲不同客群。然而，就有網友討論分享「大家平常會去車站裡面的爭鮮gogo買壽司嗎，真的比較便宜」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「平常吃爭鮮都不會去店面吃，都會去高鐵站或者台鐵車站買爭鮮來吃，一般的店面1盤30元，一樣都是32個，店面要480元，但是爭鮮這些車站才賣300元，整整差了160元，重點口感還比店面還要好，大家會去這種爭鮮gogo買壽司嗎？」

▲經常出沒在車站以及賣場內的「爭鮮gogo」提供許多樣壽司組合，讓民眾可以快速挑選且便宜。（圖/Google評價）
▲經常出沒在車站以及賣場內的「爭鮮gogo」提供許多樣壽司組合，讓民眾可以快速挑選且便宜。（圖/Google評價）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「會啊！每次返鄉要去搭車都會順便買上車吃，大概算過是7折的價格」、「超愛爭鮮gogo！盒裝拿了就直接結帳超快」、「以前有賣單顆10元的更便宜，後來都改賣盒裝比較多，價格大約落在7折」、「車站租金跟店面差很多吧，所以賣比較便宜」、「我也覺得外帶店比較好吃，去車站都會固定買」、「因為扣掉租金跟人力成本，所以賣比較便宜」。

事實上，這種進駐在車站的爭鮮其實品牌名是「爭鮮gogo」，一般來說都會進駐在許多車站、高鐵站或者大賣場內，像是台北南港CITYLINK購物商場裡面也有門市，其最大特色就是販售盒裝的壽司，方便要搭車的民眾拿了就結帳，可以在車上吃，也因為「爭鮮gogo」通常門市不大，所以租金肯定比店面相對便宜，因此在售價上也比一般的爭鮮迴轉壽司門市便宜！

▲爭鮮、壽司、鮭魚、漲價。（圖／記者詹鎰睿攝影，2022.06.26）
▲「爭鮮gogo」因為省去大筆店租金以及減少人力成本，因此售價比一般爭鮮門市還便宜。（圖／記者詹鎰睿攝）
而《NOWnews》記者也實際比較「爭鮮gogo」以及「爭鮮」店面的壽司比價，發現許多餐盒拆開在店面販售的話，對比價格大約就是打7折，以「爭鮮gogo」的鮮蝦稻荷7貫壽司來看，內容物有鮮蝦壽司4貫以及稻荷壽司3貫，售價為70元，但如果實際到爭鮮迴轉壽司吃的話，4貫鮮蝦壽司60元+3貫稻荷壽司45元（2貫30元，1貫15元），原價應該是105元，在爭鮮gogo購買就享有7折優惠，愛吃爭鮮的你，下次到車站或者賣場有看到這些「爭鮮gogo」都可以省錢嚐鮮！

▲「爭鮮gogo」也是爭鮮旗下品牌之一，經常進駐在車站或者是大賣場內都有門市，特色就是快速方便又便宜。（圖/Google評價）
▲「爭鮮gogo」也是爭鮮旗下品牌之一，經常進駐在車站或者是大賣場內都有門市，特色就是快速方便又便宜。（圖/Google評價）

迴轉壽司「虧錢關鍵」曝光！一堆人發現不再吃　老饕認：每間都是

台灣迴轉壽司霸主不是爭鮮了！老饕全改吃「這間」：後悔太晚發現

2023最夯「迴轉壽司排名」大洗牌！爭鮮跌落TOP1寶座　冠軍換它當

獨／日本壽司郎「螢幕迴轉壽司」不是防屁孩！台灣證實引進計劃曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞