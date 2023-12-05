爭鮮迴轉壽司「省錢吃法」曝光！官網比價打7折：內行每次買賺到

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「會啊！每次返鄉要去搭車都會順便買上車吃，大概算過是7折的價格」、「超愛爭鮮gogo！盒裝拿了就直接結帳超快」、「以前有賣單顆10元的更便宜，後來都改賣盒裝比較多，價格大約落在7折」、「車站租金跟店面差很多吧，所以賣比較便宜」、「我也覺得外帶店比較好吃，去車站都會固定買」、「因為扣掉租金跟人力成本，所以賣比較便宜」。
事實上，這種進駐在車站的爭鮮其實品牌名是「爭鮮gogo」，一般來說都會進駐在許多車站、高鐵站或者大賣場內，像是台北南港CITYLINK購物商場裡面也有門市，其最大特色就是販售盒裝的壽司，方便要搭車的民眾拿了就結帳，可以在車上吃，也因為「爭鮮gogo」通常門市不大，所以租金肯定比店面相對便宜，因此在售價上也比一般的爭鮮迴轉壽司門市便宜！
而《NOWnews》記者也實際比較「爭鮮gogo」以及「爭鮮」店面的壽司比價，發現許多餐盒拆開在店面販售的話，對比價格大約就是打7折，以「爭鮮gogo」的鮮蝦稻荷7貫壽司來看，內容物有鮮蝦壽司4貫以及稻荷壽司3貫，售價為70元，但如果實際到爭鮮迴轉壽司吃的話，4貫鮮蝦壽司60元+3貫稻荷壽司45元（2貫30元，1貫15元），原價應該是105元，在爭鮮gogo購買就享有7折優惠，愛吃爭鮮的你，下次到車站或者賣場有看到這些「爭鮮gogo」都可以省錢嚐鮮！