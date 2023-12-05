草蜢闖蕩樂壇37年！歌唱比賽輸給杜德偉 反獲梅艷芳賞識出道
「香港唱跳天團」草蜢由蔡一傑、蔡一智、蘇志威組成，其中蔡一傑、蘇志威近期與當年的老對手L.A. Boyz世紀合體。草蜢出道至今37年，人氣始終居高不下，每每開唱都會造成一股炫風，先前在台北小巨蛋、高雄巨蛋舉行演唱會，更是一票難求。回顧草蜢出道過程，曾與杜德偉互尬，雖然輸給對方，卻獲得了梅艷芳的賞識。
記者吳雨婕／綜合報導
蔡一傑、蔡一智、蘇志威3人是同學也是鄰居，3人組成「草蜢仔」於1985年參與第4屆新秀歌唱大賽，以歌曲〈一起衝〉晉身決賽，最後被杜德偉打敗，而他們因為優異的歌唱與舞蹈脫穎而出，被梅艷芳相中，邀他們作為演出的舞伴，3人因此跟梅艷芳發展演藝事業，而在1986年，梅艷芳正式成為他們的經紀人。
草蜢在1987年接拍電影《開心勿語》，1988年推出第一張粵語專輯《草蜢》，也正名團體名稱為「草蜢」，以勁歌熱舞的風格打出知名度，他們的歌曲〈失戀〉、〈半點心〉受到關注，1990年推出第一張國語專輯《限時專送ABC》，擁有50萬銷量，也因此進軍台灣發展，歌曲〈LONELY〉、〈忘情森巴舞〉大受歡迎。
此後，草蜢人氣直衝，光是在1990年至1995年，連續6年奪下商業電台叱吒樂壇流行榜頒獎典禮的「組合金獎」，2000年時草蜢3人暫時各自發展，2005年才再度合體活躍樂壇，推出歌曲〈我們〉再度造成轟動，這次回歸後便開啟了他們頂流之路。
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