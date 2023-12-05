時代眼淚！ENERGY 五月天演唱會世紀合體 咻比嘟嘩 5566聯手抗疫
「香港唱跳天團」草蜢和台灣嘻哈團體L.A. Boyz，2大90年代當紅偶像團體合影，珍貴的畫面，頓時掀起一波回憶殺。盤點近來經典合體，今年4月「最殺男團」ENERGY在五月天演唱會世紀合體，炸裂全場。還有咻比嘟嘩、5566一同錄製抗疫歌曲，被稱「神團再起」。而本土天團玖壹壹成員春風，日前同框《古惑仔》烏鴉張耀揚，嗨喊「台該掀了、台該掀了」，也讓人憶起電影經典場景。
記者黃盈容/綜合報導
台灣千禧年後的經典男團ENERGY自Toro離團後20年沒公開合體，4月時Energy的牛奶（葉乃文）、書偉、坤達、TORO、阿弟5人擔任五月天「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」嘉賓，演唱會上穿著黑色勁裝大跳經典歌曲〈放手〉、與五月天熱唱〈孫悟空〉，超難能可貴的畫面，讓6、7年級生陷入集體回憶殺。
由吳宗憲領軍小馬、小鐘和劉畊宏組成的團體「咻比嘟嘩」1997年出道，發行過4張唱片後於2001年解散。4人除了在2016年金鐘獎合體外，2020年時，為了對抗疫情和「亞洲天團」5566合體，2大神團登高一呼，找來華語樂壇12組解散團體成員演唱歌曲〈同一個氣息〉，用歌聲與愛將溫暖傳遍每一個角落。
演出香港電影《古惑仔》反派角色「烏鴉」走紅的60歲港星張耀揚，許久未亮相。上個月玖壹壹成員春風，曬出一張與張耀揚合照，還引用11年前張耀揚出席一場籃球比賽的頒獎典禮時，因口音不標準，網路廣為流傳的影片，「台該掀了、台該掀了，我希望2012年10月29號，同一天，帶這個打籃球的仇人，再來到澳門一起去劈殺，好嗎。」許久未亮相，張耀揚一頭白髮，和春風合影，瞬間勾起影迷們回憶。
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