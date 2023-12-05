台灣製「太空艙豪宅」爆紅！奢華內裝美翻　驚人價格曝：不到百萬

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貼文曝光後，網友紛紛認出是現在正流行的「太空艙」、「蘋果艙」，「以為抖音上看得到的….現在連台灣也有」、「漂亮版本的貨櫃屋吧，放在露營區感覺蠻可以的」、「未來感的房間」。也有內行人指出，「幾乎大家都不知道，國內已經有滿滿一排了啊！新北市貢寮區，號稱北台灣最貴的的「丹內丹內」奢華露營區，引進很多這個，據說是MIT製造」、「這種新型態的貨櫃屋，臺灣早就有製造商了！見怪不怪」。
甚至留言區還出現業者介紹「有多種型號可以供大家挑選，價格落在80到175萬，報價都是含了關稅到台灣港口價，基隆港、台中港、高雄港皆可選擇，大部分大家看到的都是住宿的，目前也有夥伴在台北文山區是拿來當辦公室，所以用途非常的廣泛」。
有網友實際到台南永康的展示中心諮詢，並在TikTok貼出影片，只見廠商在三面落地窗前放置了雙人床，床鋪前方還有投影布幕可以觀賞電影，且選擇白天模式，電動窗簾會往兩側拉開，再加上設置頂部透明天窗，讓整體視野感覺十分通透、明亮。另一側則是衛浴區，具有乾濕分離的淋浴間，奢華的內部裝潢顯現高級感，引起網路熱議。
原PO也在影片中透露，這是台灣在地組裝生產的太空艙移動屋，公司及工廠都在台南，每個人都可以客製做自己喜歡的格局，製作過程約45天，太空艙8.22坪價格為131萬5000元，11.13坪則是178萬元。
不過，房地產專家蔣秉詳曾在YouTube影片中指出，購買太空艙之後必須要放置在自有土地上，有些人會將太空艙蓋在自家農地，但這樣做有風險。若單純購買太空艙，並沒有固定地基，因為面積並沒有很大，在法規上沒有所謂需要建照的規則。
但若是太空艙有打水泥建造，固定在土地上就是違法行為，因為「農地農用」的概念，是基於農用這個事實，「如果他的土地的本質是營業、露營這樣的概念，一樣全死」，依照現行《區域計畫法》最少就開罰6萬至30萬，且第一次檢舉過後，3個月還能再檢舉一次，等到民國114年《國土計畫法》上路後，罰款最少要100萬至500萬。