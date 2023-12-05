自認論文經得起考驗　林志潔嗆：如果不是請邱退出政壇

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林志潔強調，黃同學當然要先投稿期刊，拿到審查通過的證明，才能進行論文口試（雖然他後來欲罷不能的寫了7萬字）。她協助同學修改論文投稿，有實質撰寫，當然要列名作者，否則豈非代寫？老師們和學生一起研究，協助學生撰寫文章發表，一起同為作者是常態。
林志潔說，「如果協助學生發表這叫學術倫理違反，本人願受處分，如果不是，麻煩邱委員退出政壇」。
林志潔強調，黃同學這本碩士論文獲得法務部司法官學院的犯罪防制論文獎，是非常優秀傑出的論文，麻煩邱委員，做人要讀書。
林志潔指出，她在交通大學（陽明交大）是18年，並不是18個月，陽明交大作為頂尖大學，從應聘的教師資格審查、到助理教授升等副教授、副教授升等正教授，到院內推薦我擔任特聘教授審查，每一關本校都有非常嚴格的辦法要求和審查程序。在陽明交大升等需要所教評會、院教評會和校教評會三級三審，還要加上7位外審委員同意為傑出或優良，才有機會升等。每一次教師升等審查的把關人數，都超過40位專家學者，從助理教授到正教授，她也花了10年的時間。
教授升等和學生碩士論文口試的密度和強度差異非常巨大，意圖將陽明交大的教授升等和過去政治人物碩士論文口試類比，是混淆視聽，也傷害了位於新竹的陽明交大的學術聲譽。
最後，林志潔建議邱顯智不要浪費時間和浪費媒體版面，有這些找碴的心力，不如去站路口或掃市場，好好提出建設新竹的政見。