日本名古屋「台灣料理」超紅！50年前當地發明 台人傻眼：沒吃過
日本名古屋「台灣料理」如雨後春筍般不斷冒出，就有一名台灣網友到名古屋旅遊時，目睹菜單上出現台灣料理，卻發現在台灣根本沒看過這道菜，忍不住吐槽「台灣人沒看過的台灣食物」。貼文曝光後，立即引起熱議，有內行網友透露「名古屋的台灣料理基本上只是上面放上辣肉燥」，最初由來也隨之曝光，竟與1970年代的發明「台灣拉麵」有關。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（4）日在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，他表示在日本名古屋餐廳的菜單上，看到有台灣料理品項，但他在台灣完全沒聽過類似料理，讓他直言：「又有人發明台灣人沒看過的台灣食物了。」
貼文曝光後，多數台灣網友也傻眼留言，「可是其實台灣人不會這樣吃捏」、「名古屋基本上什麼料理都愛冠上台灣」。還有人幽默直呼，「台灣也發明很多日本拉麵啊」、「你先去看看台灣披薩店幹了多少傷天害理的事情」。
另外，也有內行網友指出，「在名古屋，日語中的『台湾』已經變成辣味的代名詞，並不是指源自台灣的料理」、「日本人應該認為有放香辣肉燥的就是台灣口味了，卻不知道台灣的肉燥都不會辣」。
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，1970年代名古屋台灣料理店「味仙」店長郭明優發明了台灣拉麵，起初是因為難以忘懷台灣擔仔麵的美味，便加入唐辛子、蒜頭、辣肉燥等材料，與四川的辣味結合，改良成名古屋當地習慣口味。沒想到一推出立刻大受好評，也帶起「辣味拉麵」的風潮。
如今許多名古屋拉麵店都有販售台灣拉麵，也因為「辣肉燥」是台灣拉麵重要特色，許多店家紛紛追加「台灣系列」限定料理時，裡頭必有「辣肉燥」的元素，之後也演變成只要加入辣肉燥的料理，通常都會冠上台灣之名。