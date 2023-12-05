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廣西美食螺獅粉高雄吃得到！在地名店第三代來台開店

▲何記桂林米粉第三代於高雄開店傳承家鄉美味，將廣西美食桂林米粉、螺螄粉等原汁原味呈現。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲何記桂林米粉第三代於高雄開店傳承家鄉美味，將廣西美食桂林米粉、螺螄粉等原汁原味呈現。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

十多年前從廣西桂林嫁到高雄的汶芳，出身當地赫赫有名的何記桂林米粉第三代，但她在台灣想吃到道地的桂林米粉卻遍尋不著，於是興起在寶島傳承家鄉美味的念頭。「實珍園何記桂林米粉螺螄粉」今(5)日開幕，廣西美食桂林米粉、螺螄粉等原汁原味呈現，值得一嚐。

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著名台語歌手王建傑慕名而來，對店內的桂林米粉、鮮粉、螺獅粉讚不絕口。他說在中國有吃過桂林米粉，但難得在台灣吃到這麼原汁原味的，也對汶芳堅持推廣家鄉美食的用心豎起大拇指。有「最正DJ」之稱的網紅廖心恩也特別趕來嚐鮮，喜愛各種美食的她對何記第三代的螺螄粉大為驚艷，她說，螺螄粉味道超美味，配料也是貨真價實，自己一定會常來光顧。

▲實珍園何記的桂林米粉、螺螄粉等有多種選擇。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲實珍園何記的桂林米粉、螺螄粉等有多種選擇。（圖／記者陳美嘉翻攝）
汶芳的家族有很多親戚都以生產米粉為生，她從小就跟著阿公、父親在老家何家橋村幫忙，學校畢業後也開始在連鎖店負責管理工作。前幾年因新冠疫情無法回鄉，於是汶芳開始請人從家鄉寄來米粉及相關漢方，並在台灣尋找中藥、食材及配料，甚至買陶甕做起天然發酵泡酸，憑著自己從小到大熟悉的記憶及味道，逐漸做出家鄉味的桂林米粉，許多台灣朋友及老鄉吃過後都為之驚艷。

今年初發生螺螄粉事件後，台灣政府禁止大陸純米粉進口，汶芳索性在台灣自己製作純米粉，也開設了台灣第一家店。大陸媳婦汶芳表示，傳承是從小到大的記憶重現，堅持才是最大的磨練，純米水磨製作、天然發酵泡酸，祖傳秘製二十多種漢方依序細火熬煮濃郁的滷水，無化學添加成份，脆皮鍋燒特選帶皮松阪肉，酥脆做法，脆皮爽口、肥而不膩，堪稱一絕，她說，眾多的堅持只為成就「正宗」。 

▲實珍園何記的桂林米粉、螺螄粉等有多種選擇，辣度隨客人喜好而定。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲實珍園何記的桂林米粉、螺螄粉等有多種選擇，辣度隨客人喜好而定。（圖／記者陳美嘉翻攝）
汶芳對傳統製粉技術一點也不馬虎，純米經過浸泡、磨漿、攪拌、蒸煮、壓榨、老化熟成風乾、撥粉等繁複工序，前後費時24小時，最後才能做成Q彈爽滑、入口柔順、清香細膩的桂林米粉。

「一添二拌三聞四嗦五喝湯」汶芳傳授桂林米粉道地吃法，一碗正宗桂林米粉，加上最好吃的鍋燒和各式滷菜，再淋上靈魂滷水，搭配適量酸筍、酸豆角、葱花、香菜與酸菜，所有配菜與米粉拌勻，讓滷水充分混在米粉間入味，配菜的酸、滷菜的香、滷水的醇和米粉的勁道，完全展現桂林米粉的精髓所在，最後趁米粉快吃完、碗內還剩下一些配料時，倒入豬大骨熬製的高湯，幸福、滿足盡在不言中。

實珍園何記的桂林米粉（乾撈滷粉）有多種選擇，包括招牌、滷菜、雙拼、綜合、極品脆皮鍋燒、燒腸、臘腸、豬肉等口味；螺螄粉則有鴨腳、雞腳、雙拼、炸蛋、牛腩、脆皮鍋燒、肥腸等，辣度隨客人喜好而定。

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