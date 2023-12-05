廣西美食螺獅粉高雄吃得到！在地名店第三代來台開店

我是廣告 請繼續往下閱讀
汶芳的家族有很多親戚都以生產米粉為生，她從小就跟著阿公、父親在老家何家橋村幫忙，學校畢業後也開始在連鎖店負責管理工作。前幾年因新冠疫情無法回鄉，於是汶芳開始請人從家鄉寄來米粉及相關漢方，並在台灣尋找中藥、食材及配料，甚至買陶甕做起天然發酵泡酸，憑著自己從小到大熟悉的記憶及味道，逐漸做出家鄉味的桂林米粉，許多台灣朋友及老鄉吃過後都為之驚艷。
今年初發生螺螄粉事件後，台灣政府禁止大陸純米粉進口，汶芳索性在台灣自己製作純米粉，也開設了台灣第一家店。大陸媳婦汶芳表示，傳承是從小到大的記憶重現，堅持才是最大的磨練，純米水磨製作、天然發酵泡酸，祖傳秘製二十多種漢方依序細火熬煮濃郁的滷水，無化學添加成份，脆皮鍋燒特選帶皮松阪肉，酥脆做法，脆皮爽口、肥而不膩，堪稱一絕，她說，眾多的堅持只為成就「正宗」。
汶芳對傳統製粉技術一點也不馬虎，純米經過浸泡、磨漿、攪拌、蒸煮、壓榨、老化熟成風乾、撥粉等繁複工序，前後費時24小時，最後才能做成Q彈爽滑、入口柔順、清香細膩的桂林米粉。
「一添二拌三聞四嗦五喝湯」汶芳傳授桂林米粉道地吃法，一碗正宗桂林米粉，加上最好吃的鍋燒和各式滷菜，再淋上靈魂滷水，搭配適量酸筍、酸豆角、葱花、香菜與酸菜，所有配菜與米粉拌勻，讓滷水充分混在米粉間入味，配菜的酸、滷菜的香、滷水的醇和米粉的勁道，完全展現桂林米粉的精髓所在，最後趁米粉快吃完、碗內還剩下一些配料時，倒入豬大骨熬製的高湯，幸福、滿足盡在不言中。
實珍園何記的桂林米粉（乾撈滷粉）有多種選擇，包括招牌、滷菜、雙拼、綜合、極品脆皮鍋燒、燒腸、臘腸、豬肉等口味；螺螄粉則有鴨腳、雞腳、雙拼、炸蛋、牛腩、脆皮鍋燒、肥腸等，辣度隨客人喜好而定。