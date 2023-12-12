2023幸福企業出爐　提倡女力崛起、彈性工時！信義房屋再獲金獎

今年幸福企業評選，是經由層層關卡篩選出來的，不只要經由初選、網路票選、秘密客評比，還有活動小組綜合評比，最終才能選出獲金、銀獎的企業，其中像是科技研發類，就包含聯發科、台達電，金融管顧類就有中國信託、台新金控等，而提到房仲業，就是近年致力於打造多元、共融的職場文化的信義房屋。
而信義房屋獲金獎的關鍵之一，其中很大的關鍵包括「女力崛起」，近年來女性同仁、主管比例逐年成長，信義房屋可以說是領先掌握這個趨勢，自2015年以來，就觀察到任職的女性員工，占比逐步攀升至4成，而且信義房屋致力於多元發展，鼓勵越來越多女性獲得「新秀獎」的肯定，甚至擔任主管。
另外，要成為幸福企業，就要有完整的升遷制度，信義房屋脫穎而出的原因，其中一項關鍵則是晉升不看年資與年齡的限制，不僅每季都舉辦店主管選拔、每半年還有業務區主管選拔，只要有能力，就不會被埋沒，現在目前最年輕業務店經理年僅24歲、最年輕業務區協理也只有30歲。
提供完善升遷制度之外，信義房屋也盡力推展共融政策，開放總公司幕僚單位彈性工時制度，每天上午7點半至10點間，都可以彈性打卡上班；還提供彈性福利「信福幣」，讓員工能自主選擇想要使用的項目，信福幣涵蓋範圍有：子女托育、家人長照、多元學習、健身房、購買電動機車等，一邊提供福利補助，希望員工工作與生活雙向平衡；此外，信義房屋近年也為數位人才特別打造了「數位轉型基地」，透過內部技術分享活動，打造更開放、高效且舒適的工作環境。
人人都想進入幸福企業，信義房屋為了打造良善的企業環境不遺餘力，這次蟬聯「幸福企業」金獎，信義房屋表示，未來將會持續以更具競爭力的薪酬福利、多元共融職場，為員工創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台。
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