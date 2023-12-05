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和光蝦盃創意料理包競賽　接軌國際開創台灣白蝦新價值

▲醒吾科技大學餐旅管理系陳宣妤，開發出「蝦仁肉臊料理包」勇奪特別獎。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.05）
▲醒吾科技大學餐旅管理系陳宣妤，開發出「蝦仁肉臊料理包」勇奪特別獎。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.05）

記者陳美嘉／高雄報導

國立高雄餐旅大學及向陽集團共同舉辦「2023年第二屆和光蝦盃創意料理包競賽」，今(5)日進行總決賽。賽事以「溫室蝦食代來襲，健康蝦料理SO EASY」為主題，吸引國內餐飲學子、餐飲業者，更有國外的專業廚師，不分年齡共同角逐80萬元高額獎金。競賽中使用溫室無毒科技養殖的和光蝦，並精選蝦仁、開背蝦、拉長蝦三種品項，搭配當季食材，開發既美味又符合永續理念的創意料理包。

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▲賽事以「溫室蝦食代來襲，健康蝦料理SO EASY」為主題，並精選蝦仁、開背蝦、拉長蝦三種品項，搭配當季食材，開發既美味又符合永續理念的創意料理包。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.05）
▲賽事以「溫室蝦食代來襲，健康蝦料理SO EASY」為主題，並精選蝦仁、開背蝦、拉長蝦三種品項，搭配當季食材，開發既美味又符合永續理念的創意料理包。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.05）
決賽最終由國立屏東科技大學餐旅管理系的鄭鈞譽、霸骨爹許氏餐飲的孫于婷、AV Gourmet  Tan Gin Leong獲得評審青睞與肯定，分別勇奪蝦仁組、開背組、拉長蝦組冠軍，而醒吾科技大學餐旅管理系陳宣妤，開發出「蝦仁肉臊料理包」勇奪特別獎。

▲「2023年第二屆和光蝦盃創意料理包競賽」吸引國內餐飲學子、餐飲業者，更有國外的專業廚師參與。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.05）
▲「2023年第二屆和光蝦盃創意料理包競賽」吸引國內餐飲學子、餐飲業者，更有國外的專業廚師參與。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.05）
秉持ESG永續初衷的向陽集團、世界500強企業的住友商社與QS世界排名第38名的國立高雄餐旅大學，三強跨界聯手，藉由「和光蝦料理競賽」，將國際知名的台灣多元餐飲文化，接軌全球永續議題。

為實現產業永續發展與推廣綠色飲食，向陽集團運用AI科技養殖，重視環境友善、質量管控及地方發展，提供高品質台灣蝦，鼓勵民眾優先選擇低碳足跡的健康無毒蝦品。料理競賽吸引海內外菁英廚師，挖掘創意，做出現代生活所需，省時便利又健康的「料理包」，完美契合懶人經濟風潮。

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