遊捷克安全嗎？電車上易受害　這招「聲東擊西」別上當

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但除了知名觀光景點，修雪蘋提醒，自烏俄戰爭爆發後，許多難民流離失所，成了治安隱患，近日就有遊客在街頭專注滑手機，遭到飛車搶劫。她指出，這類「飛車黨」多為烏克蘭人，扒手則多為吉普賽人，扒手通常穿著有型，如同一般民眾，可能假裝自拍，鏡頭卻不是對準自己，藉機行竊，人來人往的電車也成了扒手容易下手的地點。
陳佳玲則認為，搶劫比較少發生，竊案稍微多一點，且扒手很多都是觀光客，並非在地人，因此遊客應保持警覺，不要讓他人靠近後方，如果要去天文鐘等知名景點，不要人擠人，站在後方會比較安全。
另陳佳玲提到，還有一類扒手是以團體方式出現，慣用伎倆會是前方有一個人「聲東擊西」，假裝跟你揮手，此時遊客可能會覺得很困惑慢下腳步，另一個人就會靠近下手行竊，「你在國外沒有人會認識你，不要因為誰跟你釋出友善或say hi，就想嘗試去figure out（弄清楚），就趕快走就對了」。
陳佳玲進一步指出，尤其是剛從精品街購物出來，拿著名牌袋子的人很容易被盯上，或是剛從餐廳付完錢，被看到錢包裡有很多現金，讓小偷臨時起意，所以最好的防範方式就是不要為了任何一個人停留在路上。
雄獅旅遊企業服務處總經理、發言人賴一青建議，出遊治安仍還是要注意，旅客應隨時留意個人物品與護照是否在身上，旅客可以帶3個包包，分別是小的零錢包、腰包與背包，把越重要的物品越小化越好。