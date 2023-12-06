寶可夢中心開幕前搶先看！新光三越有皮卡丘電扶梯 快龍耿鬼藏這
台灣將於本週12月8日星期五，迎來台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI開幕，插旗新光三越台北信義新天地A11 3F，《NOWnews今日新聞》記者於開幕前走訪商場，發現百貨已經做足準備，多處電扶梯等公共空間都已經能看到滿滿皮卡丘身影，連鄰近的新光三越A9電梯還藏有快龍和耿鬼等著大家來玩耍，現場照片一次整理。
記者蕭涵云/台北報導
讓死忠玩家和寶可夢鐵粉超興奮的好消息，莫過於本週就要開箱台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI！隨著16款開幕紀念商品、開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」陸續曝光，還有與寶可夢官方合作新曲〈Biri-Biri〉的日本超人氣團體YOASOBI也搶先開箱，讓大家更迫不及待想知道台北寶可夢中心的一切。
《NOWnews今日新聞》記者於台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI，開幕前走訪新光三越台北信義新天地，發現商場內多處空間已可看到皮卡丘、伊布、快龍還有耿鬼的身影，足見百貨相當用心，已經做好準備迎接粉絲們蒞臨。
📌滿滿皮卡丘陪搭電扶梯！
新光三越台北信義新天地A11擁有寬敞的4座電扶梯，方便不同方向逛街的民眾都能順利上下樓，現在已經貼上滿滿的皮卡丘身影，好多隻皮卡丘在奔跑、揮手，還搭配煙火和精靈球圖案，有夠可愛！搭個電扶梯也被萌翻。
📌快龍電梯等你搭！二次元卡通耿鬼彩蛋
不只新光三越A11有寶可夢，竟然連鄰近的A9也都看得到！《NOWnews今日新聞》記者在A9遇見快龍電梯好驚喜，超大隻滿版電梯門的快龍一秒降臨！電梯按鈕旁還藏有二次元卡通耿鬼圖案，據悉是新光三越週年慶的寶可夢集章趣遊戲，誰能擋得住寶可夢威力。
📌玩家必看！「寶可夢集換式卡牌遊戲活動」最後一天
專業寶可夢玩家們必看！新光三越的寶可夢集換式卡牌遊戲活動，日期只到今天12月6日最後一天，地點位於新光三越A9的9樓宴會展演館，現場還有多樣跨海來台的超萌好物、任天堂遊戲體驗及寶可夢集換式卡牌現場教學，民眾把握時間體驗。