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房市／就業環境「有安心感」　信義房屋劉宇軒實習生無縫轉正職

▲信義房屋古亭店專員劉宇軒（右）參與實習生計畫也順利轉正，他認為店長、學長姐願意手把手帶著新人做中學，是此計畫令人最有收穫的地方。（圖／資料照片）
▲信義房屋古亭店專員劉宇軒（右）參與實習生計畫也順利轉正，他認為店長、學長姐願意手把手帶著新人做中學，是此計畫令人最有收穫的地方。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

信義房屋自2016年推出大四下學期學生專屬的業務「全時實習生」計畫，不分科系，都有機會搶先探索房仲職場，並且享有與正職員工相同的福利保障、培訓機制；不只如此，信義房屋古亭店專員劉宇軒認為，店長、學長姐願意手把手帶著新人做中學，是他認為此計畫最有收穫的地方。

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劉宇軒就讀法律系，比起久坐辦公室能自由的工作環境更令他嚮往，加上考量薪資收入，還未畢業就決定要挑戰房仲這條路；剛好看見信義房屋招募大四學生參加實習生計畫，他便從大三開始提早修完其他學分，大四下學期起專心參與全時實習生計畫。

實際走上房仲業務的職涯道路，劉宇軒認為，最大的困難在於新人需要累積專業力、培養客戶信任感。例如他所在的分店主要經營台北市中正、大安區商圈，客戶不只需要「勤勞、努力、有親切感」的業務員，更期待有足夠的專業知識協助解決問題，這對新人來說，確實需要花功夫才能累積；幸虧在信義房屋，店長、學長姐都很願意教導新人，無論是帶看、洽談，都會帶著新人的他一起參與、討論、並會舉出不一樣的案例與他分享，這一段「做中學」的過程讓他短時間內迅速成長。

以最基本功的「帶看」為例，劉宇軒發現，不只是要了解該物件的基本資料如屋況資訊、周邊機能，客戶通常也會希望了解其他延伸的問題，例如：產品的稀有性、後續裝潢大約需要的預算等，雖然「菜鳥」時期往往不知道怎麼回答，但透過學長姐的說明及提醒，自己也能逐步成長、不再擔心被「問倒」。

劉宇軒也分享，自己房仲工作1年左右，最喜愛的部分就是「能夠認識不同背景、職業的客戶」，在與他們互動過程中，也接觸到形形色色的生活環境，是其他很多工作無法獲得的人際歷練；此外，他也分享直屬主管王奕昕店長很尊重新人、願意給予發揮空間，時間安排上頗為自由，也很符合他加入房仲業的期待。
 

目前，信義房屋正在招募實習期間2024年2月20日至8月31日的全時實習生，同樣提供每月保障月薪4萬2000元，畢業後若順利轉正，更能再拿最高4萬8000元獎學金。劉宇軒建議，若有心想學，且想提早擁有一份能充實自我、長久經營的事業，實習生計畫不失為良好的機會，鼓勵應屆畢業生可以好好把握。詳情則可上人才招募網站查詢。

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