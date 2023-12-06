房市／就業環境「有安心感」　信義房屋劉宇軒實習生無縫轉正職

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實際走上房仲業務的職涯道路，劉宇軒認為，最大的困難在於新人需要累積專業力、培養客戶信任感。例如他所在的分店主要經營台北市中正、大安區商圈，客戶不只需要「勤勞、努力、有親切感」的業務員，更期待有足夠的專業知識協助解決問題，這對新人來說，確實需要花功夫才能累積；幸虧在信義房屋，店長、學長姐都很願意教導新人，無論是帶看、洽談，都會帶著新人的他一起參與、討論、並會舉出不一樣的案例與他分享，這一段「做中學」的過程讓他短時間內迅速成長。
以最基本功的「帶看」為例，劉宇軒發現，不只是要了解該物件的基本資料如屋況資訊、周邊機能，客戶通常也會希望了解其他延伸的問題，例如：產品的稀有性、後續裝潢大約需要的預算等，雖然「菜鳥」時期往往不知道怎麼回答，但透過學長姐的說明及提醒，自己也能逐步成長、不再擔心被「問倒」。
劉宇軒也分享，自己房仲工作1年左右，最喜愛的部分就是「能夠認識不同背景、職業的客戶」，在與他們互動過程中，也接觸到形形色色的生活環境，是其他很多工作無法獲得的人際歷練；此外，他也分享直屬主管王奕昕店長很尊重新人、願意給予發揮空間，時間安排上頗為自由，也很符合他加入房仲業的期待。
目前，信義房屋正在招募實習期間2024年2月20日至8月31日的全時實習生，同樣提供每月保障月薪4萬2000元，畢業後若順利轉正，更能再拿最高4萬8000元獎學金。劉宇軒建議，若有心想學，且想提早擁有一份能充實自我、長久經營的事業，實習生計畫不失為良好的機會，鼓勵應屆畢業生可以好好把握。詳情則可上人才招募網站查詢。