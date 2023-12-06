理智斷線！日拉麵店不滿客剩白飯怒譙「去死」引議 火速刪文道歉
拉麵是日本國民美食之一，不過不少拉麵店也有販售白飯、煎餃等料理。日前，千葉縣一間以咖哩和白飯吃到飽作為賣點的拉麵店，卻因為遇到了幾次客人用餐完「白飯剩一堆」的狀況，讓店家大怒，還在社群媒體上PO文痛批「去死」、「垃圾」，引起正反兩極評價。
國際中心徐筱晴／綜合報導
位於日本千葉縣習志野市的「橫濱家系拉麵蓮」京成大久保店2日在社群平台X（舊推特）發布了一則貼文，照片顯示客人吃完的拉麵以及一旁剩下超過半碗的白飯，但店家僅表示自己「不想一早就生氣」，並未在文中說明意圖。
沒想到才過幾天，5日時又碰上了客人剩下大量白飯的狀況，讓店家「理智線斷掉」，便拍照發文怒譙。照片顯示，該名客人不僅剩下大量白飯，甚至還把拉麵的配菜放在白飯上。店家在文中表示，「你真的可以去死」、「垃圾」，要這種客人「不要再來了」。
這篇推文隨即在平台上吸引了大量關注，雖然有部分網友表態支持，認為雖然店家罵人不恰當，但浪費食物本來就是不好的行為；但也有部分網友認為店家太過於激動，客人可能因各種原因剩下白飯，還有網友質疑是店家提供的餐點不符合客人口味，店家應該要檢討自己。
店家後續針對自己的言論道歉並刪文，並表示在思考如何減少浪費行為、讓客人盡可能多吃自己的料理之前，對於留下白飯的行為感到非常悲傷和遺憾，不禁使用了強烈的用詞，對此感到十分抱歉。