海底撈「全新洗頭服務」超狂！他衝體驗曝過程爽翻：震驚到我了
知名火鍋店品牌「海底撈」時常為顧客推出貼心的特色服務，除了眾所皆知的美甲項目，近期竟又推出「洗頭服務」，只要花200撈幣就能兌換，但目前僅限中國山西太原的海底撈開化寺店使用，消息曝光後立即引起熱議，有網紅衝去現場體驗後，直呼：「真的震驚到我了。」
記者賴禹妡／綜合報導
微博博主「太原吃貨聯盟」近日PO出照片寫下「海底撈洗頭服務來啦」，只見公告上寫明使用規則，「洗髮券」需要使用200元撈幣來換兌換，且每張券僅限1人使用，目前只提供洗髮服務，沒有做造型、頭部按摩等服務項目。
海底撈公告上還指出，為了確保服務體驗、員工休息時間，開放洗頭的時間為上午11點起至晚間9點止，且僅海底撈開化寺店提供這項服務。「太原吃貨聯盟」實際去體驗後，透露海底撈在上午開放20人體驗，下午再開放20人，直到洗頭券發完為止，洗頭過程約20分鐘。
事實上，今年8月就曾傳出「海底撈提供洗頭服務」，讓許多顧客躍躍欲試。如今海底撈開化寺店推出這項服務後，網路上也流傳「洗髮區」的內部畫面，不僅有洗頭床，還有梳妝鏡、吹風機等美髮相關用品，提供給顧客有別以往的服務。
許多中國網紅到海底撈體驗洗髮服務，並上傳實際體驗過程，只見海底撈不僅使用一次性毛巾，洗髮床還有按摩功能，就連洗髮精都有多款任選。洗完頭之後，海底撈店員還使用高單價吹風機幫忙吹整頭髮，讓不少人驚呼：「海底撈這次的洗頭服務，是真的震驚到我了！」
對此，網友也紛紛留言笑喊，「麵甩膩了，想甩客人頭髮是吧」、「按照這個發展，我感覺海底撈會推出手機」、「哪天海底撈有手機貼膜、腳底按摩、寵物美容項目，我應該都不意外了」。