獨／僅次中信！「五桐號」是亞錦賽第二大贊助商 拿下八隊右臂章
亞洲棒球錦標賽中華隊接連於台北大巨蛋、台中洲際棒球場轟出好成績，眼尖球迷又發現，不只台韓大戰，各隊球衣都有手搖飲料「五桐號WooTEA」Logo！《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，官方透露「砸上百萬贊助台灣舉辦亞錦賽，是僅次於中國信託的第二大贊助廠商，全體八隊球員的右臂章均可看到五桐號Logo」。
記者蕭涵云/綜合報導
亞錦賽中華隊首場先在12月3日以4:0完封韓國振奮人心，昨（5）日再以19:0提前在第6局擊倒巴勒斯坦，率先確定分組第一晉級；今（6）日則對決香港隊，可望搶下預賽3連勝風光晉級超級循環賽。
隨連日賽事開打，眼尖球迷又發現，手搖飲料「五桐號WooTEA」的Logo不只「台韓大戰」兩隊球衣有，在巴勒斯坦球員身上服裝又看到了。對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，五桐號證實，這次「砸上百萬贊助台灣舉辦亞錦賽，是僅次於中國信託的第二大贊助廠商」，不只包括場邊Logo，全體八隊球員的右臂章均可看到五桐號！
而且業者還透露，「老闆是死忠棒球愛好者，雖然過往也有幫助一些社福機構，但其贊助性質不同；這次是品牌第一次贊助國際體育賽事」。一出手便讓球迷都注意到了！官方還分享，其實亞錦賽限定杯身、影音廣告、全台門市文宣等行銷資源，都是五桐號自身提供，為的就是要給予中華隊最多贊助及應援，在全台灣五桐號門市、外送平台上，也都可以看到TEAM TAIWAN挺台灣的宣傳。
業者老實表示，「原本也想購買中國信託的版位，但已被搶先」。不過也成功進駐台北大巨蛋開設五桐號手搖飲料攤位，分享「除了台灣消費者之外，這次也有非常多外國球迷來攤位購買。中韓大戰時現場完銷3000杯」，五桐號透露，接下來分組賽也會準備更多飲品，讓每位球迷和挺台灣的消費者都能盡情享用。
五桐號認為「手搖是台灣的經典代表」，據悉，台韓大戰後有請中華隊及韓國隊球員都喝到手搖飲料。接下來台北大巨蛋的超級循環賽是否會比照辦理？業者爽快地說「會善盡地主之誼，讓他們感受到台灣人的熱情！」