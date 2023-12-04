獨／挺亞錦賽！台韓球衣都穿「五桐號」 死忠老闆砸百萬集氣冠軍
台北大巨蛋第一次啟用便迎接亞洲棒球錦標賽「台韓大戰」，首場中華隊4:0完封韓國振奮人心，不少球迷也都注意到場上還有最顯眼的亮點，手搖飲料「五桐號WooTEA」Logo不只在中華隊球衣有，連韓國球員服裝上也看得到，《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，五桐號透露老闆是死忠棒球愛好者，「砸百萬贊助！並推出棒球亞錦賽授權限定杯身」，要大家一起集氣把冠軍留在台灣。
記者蕭涵云/綜合報導
亞錦賽台韓大戰上演激烈賽事，場邊球迷不只熱血觀賽，相關議題也引發討論。不少眼尖球迷發現，這次亞錦賽場上，無論中華隊球員、或韓國隊選手，身上的球衣都貼有「五桐號WooTEA」Logo，掀起熱論「感覺真的贊助很多 球衣直接上補丁」，連帶引起手搖飲料控關注「中華隊加油」、「準備進場了」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問五桐號，獲業者透露，「老闆本身也是棒球熱愛者，有這樣的活動一定會鼎力支持，全民集氣把冠軍留在台灣！」直說棒球是台灣國球，加上這次是大巨蛋第一次啟用，備感興奮決定出錢出力相挺。
五桐號更坦言，這次實際贊助金額達百萬等級，是僅次於中國信託第二大的贊助廠商。業者還老實分享，「原本也想購買中國信託的版位，但已被搶先」。
為了力挺亞錦賽中華隊，即日起至12月13日，只要至五桐號門市、外送平台、線上點餐，購買大杯飲品「不限品項」，都可以獲得亞錦賽特別合作授權製作的「棒球亞錦賽限定杯」，希望全民開轟、人手一杯Team Taiwan炸裂大巨蛋；手搖飲料業者理解球賽票很難買，希望能讓大家有不同方式共襄盛舉，為中華隊加油，集氣把冠軍留在台灣。
歡慶亞錦賽中華隊首勝入袋，OKmart今也有一日限定沖泡飲品「買一送一」、美式拿鐵「第二杯半價」；全家則放送「韓式泡菜鍋88折」優惠券慶祝韓國隊掰掰；7-11主打小農水果冰磚咖啡「買一送一」好康。