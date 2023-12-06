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五桐號「棒球亞錦賽限定杯」買一送一優惠！店員：男性消費者變多

▲砸上百萬贊助亞洲棒球錦標賽的手搖飲料五桐號，挺中華隊打造TEAM TAIWAN杯身設計，祭出Uber Eats買一送一優惠。店員透露現場多了很多男性消費者「因亞錦賽認識五桐號」。（圖／五桐號提供）
▲砸上百萬贊助亞洲棒球錦標賽的手搖飲料五桐號，挺中華隊打造TEAM TAIWAN杯身設計，祭出Uber Eats買一送一優惠。店員透露現場多了很多男性消費者「因亞錦賽認識五桐號」。（圖／五桐號提供）

記者蕭涵云/台北報導

近期砸上百萬贊助亞洲棒球錦標賽的手搖飲料五桐號，為挺中華隊還打造TEAM TAIWAN亞錦賽限定杯身設計，更大方的是，不僅賽後請奮戰開打的雙方球員喝飲料，現在還祭出年末「買一送一」回饋優惠。店員透露因為贊助亞錦賽引起不少球迷注意，發現門市現場多了很多男性消費者，「很多人都是因為亞錦賽而認識五桐號」。

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為挺亞錦賽！熱愛棒球的五桐號老闆，首度贊助國際體育賽事，「台韓大戰」兩隊球員身上球衣都穿有「五桐號WooTEA」Logo，讓不少眼尖球迷嗨翻，今天官方更證實「砸上百萬贊助台灣舉辦亞錦賽，是僅次於中國信託的第二大贊助廠商，全體八隊球員的右臂章均可看到五桐號Logo」。

▲五桐號是這次亞錦賽應援贊助廠商之一，賽程期間只要到門市購買大杯飲品，就可以獲得限定款應援杯。（圖/五桐號臉書）
▲五桐號獲亞錦賽特別合作授權，設計製作「棒球亞錦賽限定紙杯」，杯身印有和中華隊深色球衣同款配色，還寫著「TEAM TAIWAN挺台灣」。（圖/五桐號臉書）
獲得亞錦賽特別合作授權，五桐號設計製作「棒球亞錦賽限定紙杯」，杯身印有和中華隊深色球衣同款配色，上頭還寫著「TEAM TAIWAN挺台灣」，點燃不少球迷心中的熱血魂。即日起至12月13日，賽程期間只要到五桐號門市、外送平台、線上點餐，購買大杯飲品「不限品項」，都可以獲得「棒球亞錦賽限定杯」。

▲五桐號是亞錦賽第二大贊助廠商，賽程期間只要到門市購買大杯飲品，就可以獲得限定款應援杯。造型是和中華隊深色球衣的同款配色。（圖／五桐號提供）
▲五桐號獨家與外送平台Uber Eats合作推出2款限定手搖飲料「買一送一」（圖／五桐號提供）
現在還祭出年末「買一送一」回饋優惠！天氣濕冷懶得出門，也可以在家叫Uber Eats外送，即日起至12月19日，限定「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」2款限定飲品，可享「買一送一」好康，咀嚼控在家看轉播也能開喝。

精選農摘「綠茶凍楊桃冰茶」添加蜂蜜，搭配小農古法釀製的酸甜楊桃汁，再加入滑嫩的手工綠茶凍，爽口不膩；奶茶控秋冬不能錯過的「仙草凍奶茶」，以濃煮錫蘭紅茶為基底，打造奶香茶香都濃郁的手搖飲料，而且超過三分之二都是仙草凍配料。

▲即日起至12月19日，Uber Eats外送限定五桐號「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」2款限定飲品「買一送一」。（圖／翻攝自五桐號FB）
▲即日起至12月19日，Uber Eats外送限定五桐號「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」2款限定飲品「買一送一」。（圖／翻攝自五桐號FB）
五桐號店員還透露，因為贊助亞錦賽引起不少球迷注意，發現門市現場多了很多男性消費者，「很多人都是因為亞錦賽而認識五桐號」；網路上也掀起熱論，討論五桐號的手搖飲料推薦清單。

▲CoCo都可周三好友日，3/15祭出大家最愛的珍奶「買1送1」，限定1天搶購「第二杯0元」好康。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲CoCo都可今天週三好友日，開喝「珍珠鮮奶茶買一送一」。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
另外，今天也正好是CoCo都可週三好友日，12月6日一日限定，推出超人氣珍珠鮮奶茶(大)「第二杯0元」優惠！相當於「珍珠鮮奶茶買一送一」快閃好康開喝。提醒大家，活動飲品甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限12月6日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

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