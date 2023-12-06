CoCo珍珠鮮奶茶買1送1！星巴克、康青龍買1送1　鶴茶樓第二杯半價

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CoCo都可週三好友日，今天12月6日一日限定，推出超人氣珍珠鮮奶茶(大)「第二杯0元」優惠！由粉絲和咀嚼控力挺的「珍珠鮮奶茶」獲得投票冠軍，和燕麥鮮奶茶廝殺超久才勝出，大家把握今天「買一送一」好康划算開喝。
提醒大家，活動飲品甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限12月6日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克數位體驗「買一送一」開喝到年底
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌康青龍：開搶「買一送一」飲品券
康青龍會員系統上線，加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，最後一波12月11日至12月12日，有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」大優惠，數量有限，搶完為止。
📌鶴茶樓「第二杯半價」！冬至奶茶搭配「花生粉角」
鶴茶樓慶祝聖誕節，12月6日一日獨享優惠，到店購買冬至粉角奶茶、或花生粉角奶茶兩杯任搭，可享「第二杯半價」好康。提醒大家，價低者優惠，每人限購兩組；結帳金額四捨五入計算；外送/電話自取不適用。