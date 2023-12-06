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CoCo珍珠鮮奶茶買1送1！星巴克、康青龍買1送1　鶴茶樓第二杯半價

▲喝杯暖心手搖優惠最開心！CoCo都可今週三好友日珍珠鮮奶茶「第二杯0元」優惠！星巴克、康青龍也都有「買一送一」，鶴茶樓一日快閃「第二杯半價」，咖啡、手搖飲料好康一次告訴你。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲喝杯暖心手搖優惠最開心！CoCo都可今週三好友日珍珠鮮奶茶「第二杯0元」優惠！星巴克、康青龍也都有「買一送一」，鶴茶樓一日快閃「第二杯半價」，咖啡、手搖飲料好康一次告訴你。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

記者蕭涵云/綜合報導

全台有雨天氣溼答答，喝杯暖心手搖飲料優惠最開心！CoCo都可今（6）日週三好友日，推出人見人愛的珍珠鮮奶茶「第二杯0元」優惠！星巴克、康青龍也都有「買一送一」，鶴茶樓則是一日快閃「第二杯半價」，咖啡、手搖飲料好康折扣一次告訴你。

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📌CoCo都可：珍珠鮮奶茶「第二杯0元」
CoCo都可週三好友日，今天12月6日一日限定，推出超人氣珍珠鮮奶茶(大)「第二杯0元」優惠！由粉絲和咀嚼控力挺的「珍珠鮮奶茶」獲得投票冠軍，和燕麥鮮奶茶廝殺超久才勝出，大家把握今天「買一送一」好康划算開喝。

提醒大家，活動飲品甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限12月6日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可週三好友日12/7也有超人氣「珍珠鮮奶茶」買1送1優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日12/6有超人氣「珍珠鮮奶茶」買一送一優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌星巴克數位體驗「買一送一」開喝到年底
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。

提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲星巴克數位體驗今起「買一送一」爽喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克數位體驗「買一送一」爽喝到年底。（圖／記者蕭涵云攝）
📌康青龍：開搶「買一送一」飲品券
康青龍會員系統上線，加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，最後一波12月11日至12月12日，有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」大優惠，數量有限，搶完為止。

▲許多人都推薦「格雷冰茶」值得嘗試。（圖／康青龍人文茶飲臉書粉專）
▲康青龍官方LINE開搶「買一送一」飲品券。（圖／康青龍人文茶飲臉書粉專）
📌鶴茶樓「第二杯半價」！冬至奶茶搭配「花生粉角」
鶴茶樓慶祝聖誕節，12月6日一日獨享優惠，到店購買冬至粉角奶茶、或花生粉角奶茶兩杯任搭，可享「第二杯半價」好康。提醒大家，價低者優惠，每人限購兩組；結帳金額四捨五入計算；外送/電話自取不適用。

▲鶴茶樓「第二杯半價」！冬至奶茶搭配「花生粉角」新上市。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓全新冬至奶茶搭配「花生粉角」，爽喝「第二杯半價」好康。（圖／鶴茶樓提供）

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