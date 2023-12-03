星巴克買一送一！得正、麻古5大手搖飲料「買1送1」　1元喝康青龍

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星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
星巴克即日起至12月12日，還推出「PARTY TIME! 經典且美好 耶誕購物派對」活動，可享「全品項85折」優惠（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值）；活動當天單筆折扣後消費滿500元，還可獲得滿額贈「特大杯好友分享優惠券」一張（可累贈）。提醒大家，折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；優惠品項依各門市現貨為準；活動不適用於外送平台、行動預點服務。
📌得正：七週年聯名手搖飲料「買一送一」
七週年限定，即日起至12月5日，得正於實體門市、外送平台Uber Eats、你訂Nidin同步優惠，推出「檸檬美式春烏龍買一送一」好康。提醒大家，聯名商品限定回歸，每日售完為止。
📌麻古茶坊：Uber Eats 2款手搖飲料「買一送一」
麻古茶坊限定外送平台Uber Eats「買一送一」好康，即日起至12月5日蜜桃奶茶買一送一。提醒大家，以APP畫面標示參加分店為準。
📌CoCo都可：叫Foodpanda送2款「買一送一」優惠
CoCo都可即日起至12月4日，在foodpanda上獨家祭出秋冬限定日焙蕨餅奶茶(L)、莓果派對(L)「買一送一」優惠！最新黑糖蕨餅搭配熱賣日式焙奶茶、或酸甜莓果醬搭配清爽青茶與檸檬片，滿足手搖飲料控。提醒大家，優惠限同品項，數量有限，售完為止。
📌康青龍：1元喝手搖！開搶1元飲品券再喝「買一送一」
康青龍會員系統上線，加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，即日起至11月25日，有沁心金萱、御香鐵觀音、碧玉茉莉綠茶「1元超值券」可搶；11月27日至11月29日，開搶沁心金萱、青龍茶王、粉紅佳人「超值半價券」；而12月4日、12月11日至12月12日，則有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」大優惠，數量有限，搶完為止。
📌龜記開抽「獨享100杯」！冬藏桂圓系列搭配「Q角」配料
龜記今天全新上市「冬藏 桂圓」包括薑汁桂圓、桂圓紅棗茶、桂圓翡翠、桂圓紅萱、桂圓奶茶等一系列飲品；並與警匪動作影集《美食無間》合作，打造「Q角」獨家配料，晶瑩剔透狀外觀藏有淡淡微白內在，吃起來Q彈有勁。
即日起還與Yahoo奇摩購物中心合作，至龜記門市買任一杯「桂圓系列」新品，就能送雙12金虎獎線上快閃奉茶鋪專屬的「丫虎刮刮樂」一張，數量有限，送完為止。即日起至12月12日，於Yahoo奇摩購物中心 / Yahoo奇摩拍賣，消費不限金額登記，有機會抽中「獨享100杯」龜記指定飲品，共抽出15名幸運兒。