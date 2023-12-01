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星巴克今「買一送一」！鶴茶樓第二杯半價　龜記送「獨享100杯」

▲聖誕節咖啡、手搖飲料優惠一次整理！星巴克「買一送一」今起連喝29天，鶴茶樓「第二杯半價」、龜記抽獎送「獨享100杯」、Mr.Wish有「雙果混搭」飲品加「草莓啵啵」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲聖誕節咖啡、手搖飲料優惠一次整理！星巴克「買一送一」今起連喝29天，鶴茶樓「第二杯半價」、龜記抽獎送「獨享100杯」、Mr.Wish有「雙果混搭」飲品加「草莓啵啵」。（圖／翻攝自星巴克FB）

記者蕭涵云/綜合報導

聖誕節咖啡、手搖飲料優惠一次整理！星巴克「買一送一」今12月1日起連喝29天，鶴茶樓開喝冬至奶茶配「花生粉角」、祭出「第二杯半價」好康；龜記則有冬藏桂圓系列搭「Q角」配料，還抽獎送「獨享100杯」給15位幸運兒；Mr.Wish新推2款「雙果混搭」飲品加「草莓啵啵」，滿足咀嚼控。

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📌星巴克數位體驗今起「買一送一」爽喝29天！
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。

提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲星巴克數位體驗今起「買一送一」爽喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克數位體驗今起「買一送一」爽喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌鶴茶樓「第二杯半價」！冬至奶茶搭配「花生粉角」
繼火紅的芝麻粉角後，鶴茶樓再度推出新配料「花生粉角」，簡直把冬至甜品花生湯圓拿來當手搖飲料喝，12月6日起以復刻奶茶為基底、打造「冬至粉角奶茶」，一次爽喝花生粉角、芝麻粉角。

同時間，與韓國文創IP粉紅貓ZIZONE聯名的杯身，加碼再推出3款聖誕杯設計！慶祝聖誕節，12月6日一日獨享優惠，到店購買冬至粉角奶茶、或花生粉角奶茶兩杯任搭，可享「第二杯半價」好康。提醒大家，價低者優惠，每人限購兩組；結帳金額四捨五入計算；外送/電話自取不適用。

▲鶴茶樓「第二杯半價」！冬至奶茶搭配「花生粉角」新上市。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓「第二杯半價」​​​​​​​！冬至奶茶搭配「花生粉角」新上市。（圖／鶴茶樓提供）
📌龜記開抽「獨享100杯」！冬藏桂圓系列搭配「Q角」配料
龜記今天全新上市「冬藏 桂圓」包括薑汁桂圓、桂圓紅棗茶、桂圓翡翠、桂圓紅萱、桂圓奶茶等一系列飲品；並與警匪動作影集《美食無間》合作，打造「Q角」獨家配料，晶瑩剔透狀外觀藏有淡淡微白內在，吃起來Q彈有勁。

即日起還與Yahoo奇摩購物中心合作，至龜記門市買任一杯「桂圓系列」新品，就能送雙12金虎獎線上快閃奉茶鋪專屬的「丫虎刮刮樂」一張，數量有限，送完為止。即日起至12月12日，於Yahoo奇摩購物中心 / Yahoo奇摩拍賣，消費不限金額登記，有機會抽中「獨享100杯」龜記指定飲品，共抽出15名幸運兒。

▲龜記「冬藏桂圓系列」與獨家配料「Q角」登場，將送出「獨享100杯」給抽出的15位幸運兒。（圖／龜記提供）
▲龜記「冬藏桂圓系列」與獨家配料「Q角」登場，將送出「獨享100杯」給抽出的15位幸運兒。（圖／龜記提供）
📌Mr.Wish推2款「雙果混搭」飲品加「草莓啵啵」
Mr.Wish鮮果茶玩家今上市2款超清新「雙果混搭」的草莓飲品，以大湖草莓搭配手工熬煮的蜜桃果泥製成「莓好桃氣」，及香甜柳橙與草莓交融的「莓好橙光」，還獨家研發驚喜加料，由飽滿甜美的草莓果肉搗碎取得原汁製成的「草莓啵啵」，嚼感爽脆自帶草莓清香。

▲Mr.Wish推2款全新「雙果混搭」飲品，驚喜加料「草莓啵啵」。（圖／Mr.Wish提供）
▲Mr.Wish推2款全新「雙果混搭」飲品，驚喜加料「草莓啵啵」。（圖／Mr.Wish提供）

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