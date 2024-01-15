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施明德過世！醫示警肝癌「初期幾乎沒症狀」　高風險族群曝光

▲施明德過世，醫示警肝癌早期沒有症狀，8成是因B肝、C肝引起，脂肪肝也是致病因子之一，民眾可以透過高階腹部超音波來檢查。（圖／翻攝自施明德臉書）
▲施明德過世，醫示警肝癌早期沒有症狀，8成是因B肝、C肝引起，脂肪肝也是致病因子之一，民眾可以透過高階腹部超音波來檢查。（圖／翻攝自施明德臉書）

記者周淑萍/綜合報導

前民主進步黨主席施明德今（15）天凌晨過世，台北榮總證實施明德15日在院病逝，享壽83歲。施明德因肝癌逝世，醫師提醒，肝癌高居主要癌症死因的第2位，可是大部分肝病幾乎沒有明顯症狀，建議民眾應定期檢查。

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根據統計，約8成肝癌是由B、C型肝炎所引起的，其中「脂肪性肝炎」是致病因子之一，當肝臟內的脂肪占肝臟總重5%以上，即稱為「脂肪肝」。研究指出亞洲地區脂肪肝的盛行率為29.62%，於脂肪肝患者中，每年發生肝癌中，每1,000人年中約1.8名會變成肝癌。

由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，民眾發現時通常都為時已晚，因此要特別重視脂肪肝帶來的危機。

國民健康署放寬成人B、C型肝炎篩檢年齡至45至79歲終身一次，可早期發現早期治療，此外，健保署有補助B、C型肝炎民眾的追蹤治療費用，且有C肝新藥可以有效治療C型肝炎，治療成功率達97%，副作用低。

另外就是「脂肪肝」，世界癌症研究基金會曾指出肥胖與脂肪肝相關，並與代謝症候群密切相關，會導致肝發炎或肝損傷，且體內過多的脂肪也是造成許多慢性疾病的原因之一。國際癌症研究機構(IARC)的報告也指出，肥胖是導致癌症的危險因子，體重過重者相較於健康者高出1.5-1.8倍罹患肝癌的機率。

▲台灣肥胖率遠超日本10倍之多，不少網友認為主要原因在於「台灣人太愛外食」。（示意圖／取自pixabay）
▲造成脂肪肝的原因，包含：肥胖、高血壓、高血脂、喜好喝含糖飲料或吃精緻食品等。目前尚無合格有效的治療藥物，若要逆轉脂肪肝，培養良好的生活習慣是關鍵。（示意圖／取自pixabay）
常見造成脂肪肝的原因，包含：肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病控制不良、過度飲酒、喜好喝含糖飲料或吃精緻食品等，再加上缺乏運動及熬夜。目前尚無合格有效的治療藥物，若要逆轉脂肪肝，培養良好的生活習慣是關鍵。

脂肪肝是一種健康警訊，雖無立即性的危害，若長期未改善或不治療，就有可能演變成慢性肝炎，進而發展成肝纖維化，最終導致肝硬化及肝癌。國民健康署提醒若發現自己罹患脂肪肝，先從養成良好的生活習慣、均衡飲食及規律運動著手，並接受治療，定期追蹤肝指數及腹部超音波。

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