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小鐘聯誼啦啦隊女神成功！小S曾幫牽線菲比　共舞激吻仍破局

▲小鐘（左圖右）聯誼5年終於配對成功，對方竟然是一位23歲的啦啦隊正妹Joy，最後小鐘還公主抱抱起對方轉三圈，直呼：「等待是值得的！」（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲小鐘（左圖右）聯誼5年終於配對成功，對方竟然是一位23歲的啦啦隊正妹Joy，最後小鐘還公主抱抱起對方轉三圈，直呼：「等待是值得的！」（圖／《11點熱吵店》YouTube）

記者江芷稜／綜合報導

演藝圈51歲的黃金單身漢小鐘（鐘昀呈），上遍各大綜藝節目聯誼單元配對，被戲稱是「聯誼蟑螂」，最近在《11點熱吵店》跟年僅23歲的UNI-GIRLS成員Joy配對成功，直呼：「等待都是值得的！」獲得眾人祝福，不過他過往在小S牽線下，和《小姐不熙娣》固定班底菲比約會，還一起表演舞蹈，他主動親吻對方2次，引起全場尖叫，最後卻沒有成功交往，讓網友擔心他與Joy能否順利走下去。

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▲吳宗憲（左）和小鐘今在東森購物直播，剛在泰國轉機的吳宗憲忍不住開砲，機場沒吸菸室，18小時沒抽手都在抖。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲吳宗憲（左）和小鐘在購物台直播，狠虧小鐘單身太久，下半身只剩擺飾作用。（圖／記者鄭孟晃攝）
小鐘出道多年，歷任緋聞對象季芹、王怡仁、茵芙都是女神級人物，還跟林莎、林襄傳出曖昧，網友認為小鐘眼光相當高，所以尋找對象不易，至今還是單身，不過他多年來沒有醜聞，又很會講冷笑話，上綜藝節目都非常有效果，因此被封為「零負評大叔」。

▲小鐘（中圖）前女友美女主播王怡仁（左圖）、本土劇甜心茵芙都是正妹。（圖／翻攝自小鐘、茵芙臉書、王怡仁微博）
▲小鐘（中圖）過往的女友美女主播王怡仁（左圖）、本土劇甜心茵芙都是正妹。（圖／翻攝自小鐘、茵芙臉書、王怡仁微博）
小鐘去年參加小S節目《小姐不熙娣》，與年紀小20歲的寵物旅館老闆菲比配對，2人在春節特別單元共舞，身體緊緊相貼，他主動親吻菲比的手與頸側2次，粉紅泡泡溢滿螢幕，讓全場驚聲尖叫，他多次透過節目主動告白，希望跟女方一起出國旅行，卻碰了軟釘子。

▲小鐘在節目中真的親了緋聞女友，讓大家嗨到不行。（圖／翻攝小鐘、菲比FB）
▲小鐘在節目中真的親了緋聞女友，讓大家嗨到不行。（圖／翻攝小鐘、菲比FB）
菲比則透露私下會與小鐘、節目班底一同聚會，透過團體約會，聊到雙方的價值觀，增進彼此了解。小S逼問小鐘對菲比是真的有意思，還是純屬節目效果，小鐘點頭認可菲比是個不錯的女生，直球告白對菲比是「深愛」，超級直接的告白，讓菲比害羞低下頭，感覺似乎配對成功。

▲小鐘在節目中真的親了緋聞女友，讓大家嗨到不行。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）
▲小鐘在節目中真的親了緋聞女友，讓大家嗨到不行。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）
沒想到，在小S強力湊合菲比下，小鐘依舊流連各大綜藝節目聯誼單元，屢敗屢戰、不屈不撓，這次終於跟啦啦隊女神Joy配對成功，網友都很驚訝，誇張地說「看到小鐘哥配對成功，竟然流下感動的眼淚」、「真心希望小鐘哥與Joy不只配對成功，有情人終成眷屬」、「真心希望小鍾哥跟Joy可以修成正果公開結婚」、「配對了20幾年終於成功了？處處可以見到主持人用心湊對，恭喜Joy進入台灣演藝圈」。

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