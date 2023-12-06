彩券9.7億頭獎一注獨得！幸運得主現身了 「超狂買法」老闆看傻
許多人買彩券只是碰碰運氣，拼博中獎的機會，卻有人把買彩券當作興趣，還幸運中了大獎。中國福利彩券近期就開出2.2億元人民幣（約9.7億元台幣）大獎，結果竟是一名男子幸運一注獨得，他花了近10萬元（約台幣44萬元）買同一組號碼，最後中了近5萬注，「超狂買法」就連當地業者都看傻了眼。當他現身領獎時，受訪坦言家中經濟狀況不錯，購買彩券只是平常興趣而已。
記者賴禹妡／綜合報導
中國福彩「快樂8」第2023322期開獎，頭獎為2.2億元人民幣，獎號為40、41、42、44、63、64、65，沒想到開獎結果竟顯示，頭獎中了近5萬注，且都是同一人所買。
該名得主一次花了將近10萬元人民幣投注，在同一組號碼上買近5萬注，買法如同土豪般豪邁。江西省福利彩券發行中心也證實，一名自稱是頭獎得主的男子，已經於昨（5）日下午現身領獎，部分2.2億獎金已經被領走。
而該名自稱是頭獎得主的男子也接受訪問，坦言家中經濟狀況不錯，目前接觸彩券已經超過5年，每週都會買3、4次彩券，每次投注數千至萬元不等，前幾天連續在快樂8買同一組號碼，沒想到幸運中獎。他表示自己只是把買彩券當興趣，「多買少買都是憑感覺，所以就買了」
對此，南昌西湖區一家彩券行饒姓老闆娘證實，確實有1人在附近彩券行買同一組號碼近5萬注，但投注10萬人民幣還精準中獎的情形，實在非常罕見，連業者都嘖嘖稱奇。據悉，本次中獎金額過大，觸發了「限賠」規則，單注獎金只到4475元，因此領獎人領取2.2億餘元獎金時還不需繳稅。