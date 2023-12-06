快訊／BLACKPINK Jennie分手BTS V！免擔心兵變問題「超前化解」
南韓女天團BLACKPINK今（6）日才宣布跟「YG娛樂」續約的好消息，下午《JTBC news》就獨家報導BLACKPINK成員Jennie跟BTS防彈少年團成員V（金泰亨）最近分手，最大原因在於V確定11日入伍，所以2人才決定結束戀人關係；有網友表示這樣也省去兵變問題，十分幽默。
記者陳雅蘭／綜合報導
V跟Jennie數次被拍到約會、戴情侶飾品，但2人始終未對外承認戀情，後續媒體不論怎麼報導，他們依舊不出面承認與否認，專心沉浸在甜蜜世界；據悉，今年5月是他們交往1週年，2人為了慶祝便選在法國巴黎碰面，V和Jennie零偽裝、大方牽手散步，絲毫不在意路人眼光，也被許多網友巧遇拍下。
原以為2人感情穩定，但「BIGHIT MUSIC」昨（5）日宣布RM、Jimin、V、Jung Kook將入伍，V確定11日至防衛司令部報到；韓媒《JTBC news》就報導，演藝界人士透露，V因為準備高唱從軍樂，最近跟Jennie分手，目前雙方經紀公司依舊惜字如金，不予回應。
對於V當兵相關訊息，「BIGHIT MUSIC」表示V將跟RM、Jimin、Jung Kook作為陸軍現役兵入伍，「RM、V將各自根據相應程序入伍，Jimin、Jung Kook則預計一同入伍，因此進入新兵訓練營當天，並沒有另行舉辦的官方活動」。官方為了避免場面混亂、影響交通與周邊安全，呼籲粉絲不要到場送行偶像，「請大家在心中溫暖的為RM、Jimin、V、Jung Kook送行，並予以鼓勵」。
此外，BLACKPINK是否跟「YG娛樂」續約一事吵了5個月，今天也終於定案，4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa的「團體約」決定簽給「YG娛樂」，但個人合約目前未明。
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