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低頭族太多！香港紅綠燈「1貼心設計」被讚翻　台灣5年前早就有

▲香港政府在路口設置貼心的新型紅綠燈設計，讓行人能更明顯注意到燈號變化，改善交通意外的發生。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）
▲香港政府在路口設置貼心的新型紅綠燈設計，讓行人能更明顯注意到燈號變化，改善交通意外的發生。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

記者賴禹妡／綜合報導

現代科技發達，在人手一支手機的狀況下，「低頭族」成為普遍現象。但馬路如虎口，在交通壅塞的路口旁，低頭滑手機是非常危險的動作，香港政府為了改善此現象，便在路口設置貼心的新型紅綠燈設計，讓行人能更明顯注意到燈號變化，改善交通意外的發生，畫面曝光後，引來台灣網友大讚「不錯的設計」。事實上，台中市早在2018年就安裝過全台首創的「斑馬線上的紅綠燈」，能和行人號誌燈能同步變色。 

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▲學生示意圖（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.13）
▲現代科技發達，在人手一支手機的狀況下，「低頭族」成為普遍現象。（圖／記者李琦瑋攝）
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中發文，表示在香港過馬路時，看到除了斑馬線旁除了有紅綠燈號誌，還有一道紅燈從頭頂往下照，讓他忍不住直言：「這是因應現代人過馬路都在看手機而發展出來的紅綠燈嗎？是蠻有效的啦，紅光直接打在你頭上，想看不到也不行，只是有點不知道該作何感想。」 

貼文曝光後，不少網友都大讚，「覺得挺貼心的設計」、「不錯的設計，有符合時代，而且還有實際執行」、「先不論某些視紅綠燈為無物的傢伙，這好像對視覺障礙也蠻有幫助的」。 

但也有香港人現身坦言，「我香港人，這燈到夜晚就太亮了，而且站在燈下，看上去好像烤箱裡的烤雞」、「我也是香港人，這是因為我們這些『低頭族』有時專注在手機上，又聽不到紅綠燈聲音而設計的，也算減少交通意外？」  

事實上，台中市民權和三民路口也有類似設計，為全台首創的「斑馬線上的紅綠燈」。交通局當時說明，埋設「發光崁燈」能和行人號誌燈能同步變色，主要目的是提升「斑馬線的夜間能見度」，同時也提醒車輛減速、保護行人安全。 

▲中市交通局領先全國推出行人穿越線紅綠燈 (圖／交通局提供2018.12.16)
▲台中市民權和三民路口也有類似設計，為全台首創的「斑馬線上的紅綠燈」。 (圖／交通局提供)

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