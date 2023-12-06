好市多「折價祕密」公開！省錢密碼藏在這 爽撿便宜攻略曝光
知名美式賣場好市多（Costco）不只販售多樣化商品，還不時祭出多項優惠活動，深受台灣人喜愛。TikTok上就有會員教學好市多的省錢攻略，曝光好市多的隱藏折價規則，表示「Costco祕密都藏在標籤裡」。影片曝光後立即引起熱議，網友們紛紛留言嗨喊：「感謝分享！原來符號暗藏祕密呀。」
記者賴禹妡／綜合報導
TikTok帳號「Hank表哥」上傳影片，教學好市多的省錢攻略，並表示「Costco祕密都藏在標籤裡」。Hank表哥指出，看到價格尾數為7的商品，通常都是便宜的出清價格，「但如果是吃進嘴裡的，還是要看一下有效期限，不然買回去放著放著就過期了」。
另外，Hank表哥也補充，若是在好市多商品標籤看到「＊」字符號，代表就是沒有庫存，賣完就不再進貨；若是標示右上角的符號是「＋」，代表商品口碑不錯，陸續還會再進貨。
事實上，金融網站《ToughNickel》和美國美食雜誌《Kitchn》就曾揭露，民眾若想在好市多撿便宜，可以多留意售價尾數為「7」的商品，而「7」為出清價的意思。另外若標價牌出現「＋」，表示該商品銷售非常好，需要再追加補貨；而「＾」、「＃」則代表買氣仍待觀察；「＊」意思則為特價出清或季節性商品。