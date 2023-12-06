媽為孩生日衝海底撈！看不到科目三怒留負評 前店員：別再為難了
大陸動感神曲《科目三》爆紅，也成了客人去海底撈必點的「特殊服務」，而台灣各分店也經常被要求要跳一段，一名海底撈前店員就於網路論壇貼文訴委屈，原來是有位媽媽為小孩慶生而去海底撈，並鬧著要看店員跳科目三，但最後未果，該名媽媽竟因此留一星負評。該前店員為此替前同事們抱不平，並呼籲大家不要再為難海底撈的店員了。
記者葉盛耀/綜合報導
一名女網友在Dcard以「關於海底撈科目三亂象」為標題發文，開頭她就貼出一則Google的1星負評，內容為「看評論說本店有科目三，帶了小孩和老公過來詢問，卻沒有一個會跳，小孩生日吵著要看科目三，店員問主管卻說還沒有練好，如果生意不想好起來，真的不用練沒關係」，而貼文的該網友其實曾經是海底撈的店員，也因此負評氣得開轟。
該網友更披露，其實海底撈外場制服能輕易網購到手，而網路上短影片中那些穿著海底撈制服、跳著科目三的人，有不少極可能非正式員工，她說：「很不理解網紅為了熱度的事情，最後卻是店員們買單，身為海底撈前員工實在是看不下去這類人的存在，不給跳科目三就留負評？」該網友也認為大家都是出來為了生活工作的，更何況工作內容是服務，「而不是才藝表演。」他並呼籲大家不要再為難海底撈員工了。
不少網友也力挺，認為看到店員被要求做這些事無法接受，也有人覺得員工真的很可憐，更有提到「我只想好好吃飯，店員只要負責把我的菜給我就好，在旁邊跳舞根本邪魔歪道。」也有網友直擊過店員跳《科目三》而表示意見：「今天才去吃看到店員在跳，還不知道是什麼？當下只覺得超吵的，好想好好吃飯，因為不只跳一桌。」記者也針對此事詢問海底撈店經理，但未有主管願意出面回覆此事。