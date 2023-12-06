Jessi跟朴載範爆不和！她提出解約後　逃去峇厘島療傷：重新開始

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Jessi加入MORE VISION半年後，於10月發表新歌《Gum》，她原定10月27日出演音樂節目《音樂銀行》跑宣傳，卻無故取消行程引發爭議，當時MORE VISION對外表示：「因為藝人的狀態急遽惡化，所以沒有辦法出演。」Jessi此後持續以狀態不佳為由，拒絕錄製其他電視台的音樂節目；但Jessi以前發片時，不管是音樂節目或是活動都是上好上滿，落差對比引起網友好奇。
業界人士跟《THE FACT》透露，Jessi跟MORE VISION對於新歌宣傳形式產生矛盾，始終沒達成共識，「MORE VISION還是和Jessi各走各的路比較好。」從Jessi的IG也可發現，她11月至今都在過外度假，Jessi也透露正在峇厘島休息，重置一切後會重新開始，文案似乎呼應現今爆出跟MORE VISION的不和謠言。
Jessi是韓裔美國人，15歲搬回韓國，以藝名Jessica H.O出道，她的饒舌功力一流，在綜藝節目上直率、敢怒敢言的個性，深受網友喜愛，代表歌曲包含《Nuna》、《어떤X（What Type of X）》；和劉在錫共同主持的《玩什麼好呢》、《第六感》系列綜藝也是大眾愛看的節目。
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