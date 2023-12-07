Jessi跟朴載範爆不和！她提出解約後　逃去峇厘島療傷：重新開始

跟朴載範爆不和！Jessi跑到峇厘島療傷「鬧大了」　2人出面滅火

▲Jessi跟朴載範（左）傳出不和，2人出面澄清「我們很好」。（圖／Jessi IG）
▲Jessi跟朴載範（左）傳出不和，2人出面澄清「我們很好」。（圖／Jessi IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星Jessi跟朴載範6日傳出不和，Jessi還向公司MORE VISION提出解約，消息鬧了一天，2人今（7）日一起發IG闢謠，表示還是好朋友，要大家不必為他們擔心。

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▲Jessi（左）傳出要跟朴載範的公司解約。。（圖／Jessi IG）
▲Jessi（左）傳出要跟朴載範的公司解約。（圖／Jessi IG）
Jessi去年離開「江南大叔」PSY的公司P NATION，今年4月加入朴載範創立的MORE VISION，才過8個月就傳出Jessi跟MORE VISION不和，Jessi已提出解除合約，原因是跟公司意見分歧，至今找不到共識與解決方法，MORE VISION則回應記者「確認中」，未否認跟Jessi不和傳言。

事實上，Jessi加入MORE VISION半年後，於10月發表新歌《Gum》，她原定10月27日出演音樂節目《音樂銀行》跑宣傳，卻無故取消行程引發爭議，當時MORE VISION對外表示：「因為藝人的狀態急遽惡化，所以沒有辦法出演。」Jessi此後持續以狀態不佳為由，拒絕錄製其他電視台的音樂節目；但Jessi以前發片時，不管是音樂節目或是活動都是上好上滿，落差對比引起網友好奇。

▲Jessi日前在峇厘島休息，現在人在紐約。（圖／Jessi IG）
▲Jessi日前在峇厘島休息，現在人在紐約。（圖／Jessi IG）
業界人士跟《THE FACT》透露，Jessi跟MORE VISION對於新歌宣傳形式產生矛盾，始終沒達成共識，「MORE VISION還是和Jessi各走各的路比較好。」從Jessi的IG也可發現，她11月至今都在國外度假，Jessi也透露正在峇厘島休息，重置一切後會重新開始，文案似乎呼應現今爆出跟MORE VISION的不和謠言。

Jessi跟朴載範的不和傳言登上韓網熱搜，過了一天2人終於出面澄清，Jessi在IG分享跟朴載範的合照表示：「剛抵達紐約... 一醒來就看到這些胡言亂語...你們需要過一個有意義的生活，真的，我們沒有任何問題，祝大家度過愉快的假期。」朴載範也發文標註Jessi說：「我跟Jessi很好，不用擔心，沒有什麼不和的。」除了否認不和，對於解約一事2人隻字未提。

Jessi是韓裔美國人，15歲搬回韓國，以藝名Jessica H.O出道，她的饒舌功力一流，在綜藝節目上直率、敢怒敢言的個性，深受網友喜愛，代表歌曲包含《Nuna》、《어떤X（What Type of X）》；和劉在錫共同主持的《玩什麼好呢》、《第六感》系列綜藝也是大眾愛看的節目。

▲▼Jessi跟朴載範發文澄清沒有不和。（圖／Jessi、朴載範IG）
▲▼Jessi跟朴載範發文澄清沒有不和。（圖／Jessi、朴載範IG）
▲▼Jessi跟朴載範發文澄清沒有不和。（圖／Jessi、朴載範IG）
 
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