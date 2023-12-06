五月天阿信48歲生日！直球對決假唱風波：嘶吼24年的嗓子感動你
天團五月天近日捲入假唱風波，主唱阿信今（6）日適逢48歲生日，晚間在臉書發文直球對決：「每次的嘶吼，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」
記者黃雅琪／綜合報導
阿信今日在臉書發文表示：「今年的生日，像是一個公開的派對，新舊朋友都歡迎，有人覺得大廳嘈雜了些，而我覺得多認識新朋友也未嘗不好。」接著更調侃地說道：「人生嘛，有些人為你精心準備生日祝福，有人調皮往你身上砸派。不只是我，每個人都是這樣的，沒什麼公不公平，重點是開闊的心胸，與開朗的心情。」
提到即將在巴黎舉行的演唱會直播，阿信力邀大家一起加入：「邀請你見證與感受，這份100%的熱情與熱力，一定會越過半個地球說服你，感動你。」面對假唱風波，阿信直球對決說：「〈我心中尚未崩壞的地方〉是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。」
阿信強調自己從不假唱：「當然，每次的嘶吼，每一場、每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」坦言自己不是完美天籟，但有信心以歌聲感動大家：「話題與熱搜，終究會過去，這頂假頂流的皇冠被摘下時，留下的，是平凡如你我的血肉之軀，在人生中更深的羈絆與相依，美好如你。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁