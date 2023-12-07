阿信跪足捶地「唱足10拍E6」！遭陸音樂人質疑 御用技師親解答
五月天被指控假唱引發軒然大波，主唱阿信昨（6）日發文澄清成團24年以來，都是依賴自己的嗓子「真唱」表演：「每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地！」引來中國大陸音樂人耳帝質疑說法誇大，五月天技師士杰也力挺好友，貼出示意圖親上樂理課解答。
記者黃雅琪／綜合報導
五月天阿信昨日在臉書正面對決假唱疑雲：「〈我心中尚未崩壞的地方〉是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。」強調從不假唱：「當然，每次的嘶吼，每一場、每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」
面對中國大陸音樂人耳帝質疑：「10拍E6，得是房山季鳥猴（季鳥猴是北京話「蟬」的意思，形容一個人很聒噪）才唱得上去吧！」五月天技師士杰親自留言解說：「這裡E6表述是以鋼琴的記譜方式（科法），最低音是從A0開始，接著是B0和C1，一路往上到中央C4，〈崩壞〉最後的最高音是鋼琴上的E6，即阿信寫到的E6。」理解不一樣可能因爲大家的基準始點不同，所以各自解讀會有所不同。阿信也留言笑稱：「亞洲凌晨的樂理時間。」
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