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央視報導台灣「408萬人月薪沒4.3萬」！反遭陸網嘲諷　尷尬真相曝

▲行政院主計處日前公布，2022年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資，中位數為51.8萬元，平均月薪4.3萬。（示意圖／記者顏真真攝）
▲行政院主計處日前公布，2022年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資，中位數為51.8萬元，平均月薪4.3萬。（示意圖／記者顏真真攝）

記者張嘉哲/綜合報導

行政院主計處日前公布，2022年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資，中位數為51.8萬元，平均月薪4.3萬，也就是說以總體受僱員工約817.1萬人來看，等於有408.5萬人平均月薪不到4.3萬元。然而該項數據調查也被央視作為報導內容，表示台灣的貧富差距比值（D9/D1）已擴大至4.12倍。結果報導曝光之後，不少大陸網友反而嘲諷留言「這還真好意思說，先看看中國人的薪資吧」，引起熱議。

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綜合陸媒報導，中國央視最近報導提到，台灣有408萬名低薪族的月薪不到4.3萬元新台幣（約9770元人民幣），最高薪的10%和最低薪的10％，薪資差距擴大到4.12倍，批評民進黨政府不作為，只會吹捧高科技產業，卻都不提到貧富差距擴大的問題。

▲命理專家楊登嵙建議用百元鈔代替千元鈔，紅包份量厚重代表祝福滿滿，且紅色更添喜氣。（圖／記者顏真真攝）
▲央視關切台灣低薪的問題進行報導，結果遭到大陸網友嘲諷。（示意圖／記者顏真真攝）
但是這樣的報導內容，讓不少中國網友看了相當不滿「被央視深切同情的台灣人，月薪9770確實不算高，但也就是相當於大陸最低工資4倍多一點而已」、「是不高，但中國可更低呢」、「李總（李克強）不是說咱6億人人均不足1000元（人民幣）嗎？」、「睜眼說瞎話類型，敢公開我們的平均薪資嗎？」

事實上，中國國家統計局今年1月公布的數據當中顯示，中國全國平均年薪為36883元（新台幣16萬2337元），換算成月薪約為3074元（新台幣13529元），其實是遠低於台灣的中位數收入4.3萬元，另一方面，中國國際金融公司（CICC）數據也指出，中國民眾收入分為11個等級，其中月收入5千元人民幣（新台幣22000元）以下就有13.28億人口，占總人口的97.87%。

▲千鈔
▲根據中國國家統計局公布的數據顯示，中國全國平均年薪為36883元（新台幣16萬2337元），換算成月薪約為3074元（新台幣13529元），其實比台灣還低。（圖/NOWnews資料照）
過去中國國務院前總理李克強就曾經說過，中國有近6億人口每月收入不到1000元人民幣（新台幣4400元），當時就掀起一波話題，據中國國家統計局數據顯示，中國的吉尼係數在2008年達到峰值的0.49，2021年仍高達0.47，遠超過0.4的警戒線，而2021年已開發國家的吉尼係數平均為0.314。

所謂的吉尼係數是指在民眾所得中，吉尼係數最大為「1」，最小為「0」，前者表示居民之間的年所得分配絕對不平均，後者則表示居民之間的該年所得分配絕對平均，即人與人之間所得絕對平等，吉尼係數的實際數值只能介於這兩種極端情況，即0至1之間，當吉尼係數越小，年所得分配越平均；吉尼係數越大，年所得分配越不平均。

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