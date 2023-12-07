央視報導台灣「408萬人月薪沒4.3萬」！反遭陸網嘲諷　尷尬真相曝

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但是這樣的報導內容，讓不少中國網友看了相當不滿「被央視深切同情的台灣人，月薪9770確實不算高，但也就是相當於大陸最低工資4倍多一點而已」、「是不高，但中國可更低呢」、「李總（李克強）不是說咱6億人人均不足1000元（人民幣）嗎？」、「睜眼說瞎話類型，敢公開我們的平均薪資嗎？」
事實上，中國國家統計局今年1月公布的數據當中顯示，中國全國平均年薪為36883元（新台幣16萬2337元），換算成月薪約為3074元（新台幣13529元），其實是遠低於台灣的中位數收入4.3萬元，另一方面，中國國際金融公司（CICC）數據也指出，中國民眾收入分為11個等級，其中月收入5千元人民幣（新台幣22000元）以下就有13.28億人口，占總人口的97.87%。
過去中國國務院前總理李克強就曾經說過，中國有近6億人口每月收入不到1000元人民幣（新台幣4400元），當時就掀起一波話題，據中國國家統計局數據顯示，中國的吉尼係數在2008年達到峰值的0.49，2021年仍高達0.47，遠超過0.4的警戒線，而2021年已開發國家的吉尼係數平均為0.314。
所謂的吉尼係數是指在民眾所得中，吉尼係數最大為「1」，最小為「0」，前者表示居民之間的年所得分配絕對不平均，後者則表示居民之間的該年所得分配絕對平均，即人與人之間所得絕對平等，吉尼係數的實際數值只能介於這兩種極端情況，即0至1之間，當吉尼係數越小，年所得分配越平均；吉尼係數越大，年所得分配越不平均。