UNIQLO感謝祭「隱藏規則」公開！990元衣服變590元 錯過再等半年
近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，包括UNIQLO、NET、H&M、GU等等，而這些平價服飾隨著季節更替，他們都自有一套行銷手法，像是UNIQLO在年中以及年末都會推出「感謝季回饋」的活動，這次推出的年末感謝祭來到尾聲，今（7）日是活動的最後一天，民眾還有機會搶便宜！而也有內行人在查找相關資訊時，意外發現UNIQLO感謝祭的細節，有要購入冬裝的民眾，最後一波優惠可要抓緊時機。
記者張嘉哲/綜合報導
最近UNIQLO感謝祭開跑，許多冬裝都下殺大幅度折扣，讓許多民眾都到門市搶購一波，不過有內行人意外發現，實際在UNIQLO感謝祭接近尾聲時，利用網站「UQ搜尋」來查找價格趨勢，卻意外的發現有些單品在感謝祭的尾聲還有價格再下降的趨勢，因此撿到便宜。
而《NOWnews》記者也實際上「UQ搜尋」上來搜尋幾樣在UNIQLO上面的單品，像是女裝的「輕型毛絨刷毛背心」，原本官網的售價是990元，之後11月3日時進行了第一波的調價變成790元，即便在感謝祭開跑之後，價格還是790元！不過卻發現曲線在12月5日又往下降，變成590元，對比原價相差400元，就算是特價對比也是省下200元，等於在感謝祭最後官方還是有持續調整部分單品售價。
而另外也搜尋了「AIRism防曬抗UV柔軟緊身褲」的部分，發現原本售價是790元，在10月10日時降價成為590，同樣在感謝祭開跑的時候都是590元，但是卻在12月5日又往下降，變成390元，一來一往也是相差了400元，可以說是現在入手的最佳時機。
而根據YouTuber「質男日著」過去曾經解說，如果一個單品的商品曲線是「一路向下」，那就是表示該款商品在特定週期會持續降價，通常下降兩至三個級距就會賣完。因此像是記者實際搜尋的兩個單品曲線都是「一路向下」、下降兩個級距，表示現在已經幾乎是最低價，是入手的最好時機，如果這次錯過的話，下回還想要這麼殺的感謝祭價格，就得等到明年6月了哦！