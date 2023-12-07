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台灣最強評價老街不是九份！冠軍「334萬人朝聖」　遊客一年逛5次

▲根據觀光署最新統計，淡水老街在今年前9月一共有334萬人到此參訪，排名台灣十大老街第3。（圖／Google評價）
▲根據觀光署最新統計，淡水老街在今年前9月一共有334萬人到此參訪，排名台灣十大老街第3。（圖／Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣因為殖民文化豐富，各縣市的古蹟文化自然也有其不同的樣貌跟特色，也因為如此，延伸出台灣獨有的老街文化，讓遊客邊逛街邊了解歷史人文特色，成為不少人出遊的首選之地。然而在眾多的老街當中，哪裡又是獲得遊客評價最高的呢？答案就是為於新北市的「淡水老街」。根據觀光署最新統計，淡水老街在今年前9月一共有334萬人到此參訪，排名台灣十大老街第3，但是卻在Google評價當中斬獲4.4顆星，成為遊客最青睞的老街。

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根據觀光署日前公布最新遊憩地點統計數字，在台灣「十大老街」的類別當中，由位於高雄的「旗山老街」拿下冠軍，前9月累積造訪人次613萬人。不過在遊客評價當中，前9月累積遊客人數334萬餘人、排名第3的新北「淡水老街」奪下冠軍，在Google評價當中以4.4顆星高評價贏過全台老街。

▲淡水老街成為台灣遊客評價最高的老街，不僅交通方便，也被稱讚街道乾淨、規劃良好。（圖／Google評價）
▲淡水老街成為台灣遊客評價最高的老街，不僅交通方便，也被稱讚街道乾淨、規劃良好。（圖／Google評價）
仔細看淡水老街在Google評價中，遊客給出的心得感想「可以逛街吃東西、看古蹟又能欣賞日落真的太棒，超大的廣場好舒服」、「超級放鬆的老街，不知不覺就會過完一下午，搭捷運超方便」、「老街地標美食都規劃的非常好，捷運能到達很方便，日落很美」、「今年來第5次了，小孩也很喜歡，非常適合親子前來的老街」、「小吃超多、夕陽也很美，會讓人一來再來的老街」。

而事實上，「淡水老街」之所以可以獲得高度評價，原因有幾點，包括「交通便利」，位址就在淡水捷運站出來就能抵達，相對「九份老街」來說，一般的外國遊客更能輕鬆抵達；另外則是「傳統老街規劃優良」，淡水老街實際上是分成內側以及外側，內側是傳統老街，販售許多古早味餅舖、雜貨店以及小吃，外側則是靠淡水河岸的「金色水岸步道」，同樣有販售小吃以及可看夕陽美景，加上一大片草皮提供小孩遊玩、野餐，成為家庭週末旅遊景點的首選。

▲淡水老街不只有老街可以逛，還有漂亮的金色海岸步道可以悠活漫步，美麗的日落風景吸引不少遊客朝聖。（圖/Google評價）
▲淡水老街不只有老街可以逛，還有漂亮的金色海岸步道可以悠活漫步，美麗的日落風景吸引不少遊客朝聖。（圖/Google評價）
除了之外，老街當中還可以看見對淡水影響很深的馬偕博士之馬偕石像公園，沿途還有清水祖師廟、福佑宮、滬尾偕醫館、淡水禮拜堂等古蹟，在一片吃吃喝喝的路途中，還能欣賞文物古蹟、陶冶性情，讓淡水老街成為最受到台灣遊客青睞的老街。

至於外國人超愛的「九份老街」，在Google評價則是4.2顆星，不少人認為當地風景優美、美食也相對多，但「交通問題」是最大的扣分關鍵，不僅假日到此旅遊時人潮過多，停車非常不好停之外，甚至有私人停車場收費過高的問題，對於沒有開車騎車的人來說，想要抵達比較沒有「淡水老街」來的親民。

▲恰逢《悲情城市》時隔33年重新修復上映，劇中重要場景「九份」又再掀起一波打卡潮，情人節還沒計畫的話不妨衝一波喔！（圖／新北觀光局提供）
▲九份老街在今年老街排行當中，觀光人潮排名第四名，被認為「交通問題」是比較大的詬病。（圖／新北觀光局提供）

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