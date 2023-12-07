台灣最強評價老街不是九份！冠軍「334萬人朝聖」　遊客一年逛5次

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仔細看淡水老街在Google評價中，遊客給出的心得感想「可以逛街吃東西、看古蹟又能欣賞日落真的太棒，超大的廣場好舒服」、「超級放鬆的老街，不知不覺就會過完一下午，搭捷運超方便」、「老街地標美食都規劃的非常好，捷運能到達很方便，日落很美」、「今年來第5次了，小孩也很喜歡，非常適合親子前來的老街」、「小吃超多、夕陽也很美，會讓人一來再來的老街」。
而事實上，「淡水老街」之所以可以獲得高度評價，原因有幾點，包括「交通便利」，位址就在淡水捷運站出來就能抵達，相對「九份老街」來說，一般的外國遊客更能輕鬆抵達；另外則是「傳統老街規劃優良」，淡水老街實際上是分成內側以及外側，內側是傳統老街，販售許多古早味餅舖、雜貨店以及小吃，外側則是靠淡水河岸的「金色水岸步道」，同樣有販售小吃以及可看夕陽美景，加上一大片草皮提供小孩遊玩、野餐，成為家庭週末旅遊景點的首選。
除了之外，老街當中還可以看見對淡水影響很深的馬偕博士之馬偕石像公園，沿途還有清水祖師廟、福佑宮、滬尾偕醫館、淡水禮拜堂等古蹟，在一片吃吃喝喝的路途中，還能欣賞文物古蹟、陶冶性情，讓淡水老街成為最受到台灣遊客青睞的老街。
至於外國人超愛的「九份老街」，在Google評價則是4.2顆星，不少人認為當地風景優美、美食也相對多，但「交通問題」是最大的扣分關鍵，不僅假日到此旅遊時人潮過多，停車非常不好停之外，甚至有私人停車場收費過高的問題，對於沒有開車騎車的人來說，想要抵達比較沒有「淡水老街」來的親民。