吃迴轉壽司「忘記1規則」！女結帳整桌變0元　隔壁媽媽傻眼了

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「後來店員來結帳的時候也有點錯愕，說我們這桌金額是0元，這才突然想起是藏壽司是用盤子計價.....趕緊跟店員解釋一番，連店員都忍不住笑出來，後來才知道隔壁媽媽也是因為小孩喜歡扭蛋才帶來吃，第一次吃不知道是用投入的盤子來結帳，真的是要糗死了，不過最後還是有跟媽媽說好，有付錢啦！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「第一次吃也是這樣，真的很好笑」、「之前我去吃爭鮮我還叫店員幫我收盤子，也是超糗的」、「我也送過隔壁弟弟5盤過，而且他也真的有中扭蛋，後來才想起來好像哪裡怪怪的」、「真正的0元迴轉壽司吃法，只有藏壽司有機會XD」
事實上，不管是哪一家迴轉壽司，基本上都是用「盤子數」來計價，像是爭鮮或者壽司郎都是用盤子的顏色跟數量，在吃完之後會有店員到桌變細數，並給予結帳單讓顧客到櫃檯結帳，而藏壽司則是有回收餐盤轉扭蛋的服務，因此民眾吃幾盤，都能隨著投入的餐盤數機器有紀錄，要是「好心將盤子送給隔壁桌玩扭蛋」，那麼盤子的數量就會算到隔壁桌喔！而如果單一盤子在洞口刷5次來扭蛋，即便只吃一盤也會被算五盤的價錢，民眾可不要為了抽扭蛋亂試。
至於藏壽司最近的扭蛋，這次與動畫《咒術迴戰》聯名，推出包括5款原創軟膠吊飾、10款原創徽章及4款原創紙膠帶，10款的原創徽章，主要收錄反派夏油傑及真人等角色；4款原創紙膠帶還充滿咒術元素，想必鐵粉一定不會錯過，19款藏壽司x咒術迴戰聯名扭蛋，於12月8日至2024年1月7日供應。