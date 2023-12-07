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吃迴轉壽司「忘記1規則」！女結帳整桌變0元　隔壁媽媽傻眼了

▲日本迴轉壽司向來深受不少老饕喜愛，近幾年有許多日本品牌引進台灣，像是藏壽司因為可以扭蛋吸引許多顧客上門。（圖／記者賴禹妡攝）
▲日本迴轉壽司向來深受不少老饕喜愛，近幾年有許多日本品牌引進台灣，像是藏壽司因為可以扭蛋吸引許多顧客上門。（圖／記者賴禹妡攝）

記者張嘉哲/綜合報導

日本迴轉壽司向來深受不少老饕喜愛，近幾年有許多日本品牌引進台灣，都有非常高的人氣，像是藏壽司、壽司郎或者比較新的合點壽司，當然也包括本土品牌爭鮮，主打最便宜的路線，吸引不同取向的食客。然而，就有網友分享自己去吃藏壽司時，結帳店員竟然是0元，讓他感到有些傻眼，其原因曝光後讓不少人笑翻，甚至連隔壁媽媽都很傻眼。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「第一次去吃藏壽司，就是因為看上轉蛋還蠻可愛的，但隔壁桌的小弟弟很想要扭蛋都沒轉到，我就把我們這桌吃的15盤送給他玩，他看起來也玩得很開心，最後終於成功中獎，我們也很開心」。

▲原PO表示自己到藏壽司吃冰淇淋都會加「抹茶粉」，貼文一出，也有內行人分享「最強吃法」，讓老饕口水直流。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲藏壽司只要吃滿五盤就可以進行扭蛋抽獎一次，吸引許多客人上門。（示意圖／NOWnews資料照）
後來店員來結帳的時候也有點錯愕，說我們這桌金額是0元，這才突然想起是藏壽司是用盤子計價.....趕緊跟店員解釋一番，連店員都忍不住笑出來，後來才知道隔壁媽媽也是因為小孩喜歡扭蛋才帶來吃，第一次吃不知道是用投入的盤子來結帳，真的是要糗死了，不過最後還是有跟媽媽說好，有付錢啦！」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「第一次吃也是這樣，真的很好笑」、「之前我去吃爭鮮我還叫店員幫我收盤子，也是超糗的」、「我也送過隔壁弟弟5盤過，而且他也真的有中扭蛋，後來才想起來好像哪裡怪怪的」、「真正的0元迴轉壽司吃法，只有藏壽司有機會XD」

▲壽司郎期間限定，推出夏天必吃的「超元氣大補帖」新菜，辣味拉麵及帶頭牡丹蝦必吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲像是壽司郎結帳方式是吃完的盤子堆疊之後，店員會到桌邊計算顏色及數量。（圖／記者蕭涵云攝）
事實上，不管是哪一家迴轉壽司，基本上都是用「盤子數」來計價，像是爭鮮或者壽司郎都是用盤子的顏色跟數量，在吃完之後會有店員到桌變細數，並給予結帳單讓顧客到櫃檯結帳，而藏壽司則是有回收餐盤轉扭蛋的服務，因此民眾吃幾盤，都能隨著投入的餐盤數機器有紀錄，要是「好心將盤子送給隔壁桌玩扭蛋」，那麼盤子的數量就會算到隔壁桌喔！而如果單一盤子在洞口刷5次來扭蛋，即便只吃一盤也會被算五盤的價錢，民眾可不要為了抽扭蛋亂試。

至於藏壽司最近的扭蛋，這次與動畫《咒術迴戰》聯名，推出包括5款原創軟膠吊飾、10款原創徽章及4款原創紙膠帶，10款的原創徽章，主要收錄反派夏油傑及真人等角色；4款原創紙膠帶還充滿咒術元素，想必鐵粉一定不會錯過，19款藏壽司x咒術迴戰聯名扭蛋，於12月8日至2024年1月7日供應。

▲日本迴轉壽司藏壽司熱血聯名《咒術迴戰》，打造軟膠吊飾、徽章及紙膠帶，共19款原創扭蛋一次整理；入冬開吃炙烤嚴選一本星鰻等新菜。爭鮮PLUS台北首店開幕「買一送一」優惠。（圖／藏壽司提供）
▲日本迴轉壽司藏壽司熱血聯名《咒術迴戰》，打造軟膠吊飾、徽章及紙膠帶，共19款原創扭蛋。（圖／藏壽司提供）

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