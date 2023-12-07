雙12頂呱呱衝了「12塊炸雞」重量桶499元　拚拿坡里炸雞買一送一

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雙12頂呱呱也衝了！即日起至12月12日，祭出超殺限定3款「雙12年末大賞」優惠餐。史上巨量「12塊炸雞重量桶」特價499元（原價720元），主打經典台式風格薄皮嫩雞，原味炸雞6塊＋原味雞腿6支，現省221元開吃。
「呱張肉肉組」爽吃原味炸雞＋2支原味雞腿＋呱呱包，特價199元（原價245元）；「辣呱肉肉組」大嗑2塊辣味炸雞＋辣味雞翅＋呱呱包，特價199元（原價258元）折扣最低下殺77折。提醒大家，原味炸雞部位恕不指定。
📌拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！16塊389元隱藏優惠被挖出
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元）；對比上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，內含3隻翅小腿＋3隻2節翅，限量售完為止。
如今還有「隱藏優惠」被挖出！兩款特價美食雙雙「再降10元」。三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日），比常態優惠再省10元！同樣用5點領券，「胡椒雞翅」也再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日），一樣再省下10元。