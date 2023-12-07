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必勝客大披薩199剩2天！達美樂299元　拿坡里炸雞買1送1一次整理

▲3大披薩、炸雞優惠幫大家一次整理！必勝客「8款大披薩199元」剩2天，達美樂大披薩299元，拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3大披薩、炸雞優惠幫大家一次整理！必勝客「8款大披薩199元」剩2天，達美樂大披薩299元，拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食控最愛的3大披薩、炸雞優惠幫大家一次整理！必勝客今年最後一波「8款大披薩199元」優惠剩2天，還可「免費升級」薄脆餅皮；達美樂大披薩299元！外帶外送「2個大披薩」598元；拿坡里超狂8塊炸雞桶「買一送一」，還可以爽吃到明年實在太狠了。

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📌必勝客「8款大披薩199元」！「免費升級」薄脆餅皮
必勝客「超值必勝嗑」活動年終最後一檔，即日起至12月8日前，限平日外帶「8款13吋大披薩199元」！包括全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，多達8種口味可選，13吋大披薩通通只要199元，簡直比「買一送一」還便宜；還能限時加碼「免費升級」薄脆餅皮好康。

▲必勝客聖誕「炫Food盒」799元，限量4500份即起開搶。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「8款大披薩199元」優惠剩2天！聖誕節推出「炫Food盒」799元，限量4500份即起開搶。 （圖／必勝客提供）
📌達美樂：大披薩299元！外帶外送「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動倒數4天，開放31種全口味任選，相當於每一個大披薩只要299元；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。

▲達美樂天天半價，最新「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，也能划算入手。（圖／達美樂提供）
▲達美樂大披薩299元！外帶外送「2個大披薩」598元。（圖／達美樂提供）
📌拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！16塊389元隱藏優惠被挖出
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元）；對比上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，內含3隻翅小腿＋3隻2節翅，限量售完為止。

如今還有「隱藏優惠」被挖出！兩款特價美食雙雙「再降10元」。三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日），比常態優惠再省10元！同樣用5點領券，「胡椒雞翅」也再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日），一樣再省下10元。

▲拿坡里感恩節超殺優惠！「6塊雙饗炸雞桶」211元、2桶12塊炸雞下殺399元，攜手三商巧福推出的「原汁牛肉麵披薩」上市也有199元好康可以吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！16塊389元隱藏優惠被挖出。（圖／記者蕭涵云攝）

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