迴轉壽司「虧錢關鍵」曝光！一堆人發現不再吃　老饕認：每間都是

拿坡里16塊炸雞389元！買一送一隱藏優惠　必勝客大披薩199剩5天

▲迎接12月週一大雨特報不憂鬱！拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」，再挖隱藏優惠爽吃「16塊炸雞389元」；必勝客「8款13吋大披薩199元」剩5天，划算炸雞、披薩優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎接12月週一大雨特報不憂鬱！拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」，再挖隱藏優惠爽吃「16塊炸雞389元」；必勝客「8款13吋大披薩199元」剩5天，划算炸雞、披薩優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接12月週一大雨特報也不憂鬱！拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」，隱藏優惠被挖出爽吃「16塊炸雞389元」；本週還有必勝客「8款13吋大披薩199元」最後5天，划算炸雞、披薩優惠一次整理

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📌拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！16塊389元隱藏優惠被挖出
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元）；對比上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，內含3隻翅小腿＋3隻2節翅，限量售完為止。

如今還有「隱藏優惠」被挖出！兩款特價美食雙雙「再降10元」。三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日），比常態優惠再省10元！同樣用5點領券，「胡椒雞翅」也再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日），一樣再省下10元。

▲拿坡里感恩節超殺優惠！「6塊雙饗炸雞桶」211元、2桶12塊炸雞下殺399元，攜手三商巧福推出的「原汁牛肉麵披薩」上市也有199元好康可以吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」！16塊389元隱藏優惠被挖出。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客「8款大披薩199元」！「免費升級」薄脆餅皮
必勝客「超值必勝嗑」活動年終最後一檔，即日起至12月8日前，限平日外帶「8款13吋大披薩199元」！包括全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，多達8種口味可選，13吋大披薩通通只要199元，簡直比「買一送一」還便宜；還能限時加碼「免費升級」薄脆餅皮好康。

▲必勝客「10款披薩半價」週末快閃！把握今天最後一天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「8款大披薩199元」！「免費升級」薄脆餅皮。（圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里雙12殺紅眼！8塊炸雞桶「買一送一」才399元　一塊25元開吃

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