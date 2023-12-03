雙12麥當勞、肯德基、必勝客買一送一！拿坡里炸雞25元一次整理

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麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。現在正開搶「麥當勞狂粉必收置物盒」，實品開箱玩「俄羅斯漢堡」。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。
📌肯德基4款「買一送一」！5塊炸雞桶套餐299元
肯德基12月1日至12月12日也祭出雙12優惠，「40457」4塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯(小)、「40567」風味雞汁飯、「40460」草莓起司冰淇淋大福共4款「買一送一」；3款下午茶套餐99元，爽吃「40588」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋草莓起司冰淇淋大福＋無糖茉莉綠茶(小) 才99元。
5組「個人超爽獨享餐」122元起下殺57折，「40589」2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 或「40590」青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 都122元；「40592」開吃「5塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」優惠價299元（12月6日至12月8日開放預購，12月9日至12月12日正式販售）。
📌必勝客「買一送一」！披薩111元、副食「加1元多一件」 一公尺派對巨飽盒1212元
必勝客雙12即日起至12月12日，到官網預訂「一公尺派對巨飽盒」下殺55折只要
📌漢堡王：12款「買一送一」優惠！雙12吃到聖誕節
漢堡王發出冬季優惠券，12月5日至2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款也都是「買一送一」。
推薦必吃划算組合，包括限量販售的「茴香柑橙海老鱈魚堡＋小薯＋中可」只要139元，「華堡/辣味華堡雙套餐」才239元、相當於第2套下殺35折，全新祭出「10塊雞塊＋薯條(中)」99元百元有找！
📌繼光香香雞「買大送中」快閃最後一天
繼光香香雞慶祝50歲生日快樂，推出週年慶「買大送中」優惠活動，今最後一日快閃，購買大份香香炸雞，即贈中份「香香炸雞兌換券」；還有限時加購墨魚甜不辣只要50元優惠。
📌頂呱呱炸雞「買一送一」隱藏優惠
頂呱呱攜手中國信託ATM，使用「中信ATM提款」領取「頂呱呱中信酷碰券」，可享炸雞、美國功夫茶「買一送一」隱藏優惠。買「辣雞享樂餐」爽吃「原味炸雞＋辣味炸雞＋辣味雞翅＋呱呱包」，就送「勇弟點心組」再嗑「6塊阿勇雞塊＋地瓜薯條(小)＋2杯35元飲品」，優惠價只要299元（原價424元）。
另有「老饕吮指餐」開吃「原味雞腿＋雞脖子＋呱呱包＋地瓜薯條(小)＋35元飲品」優惠價185元（原價280元）；頂呱呱ｘ美國功夫茶的功夫純茶可享中杯「買一送一」優惠價35元（原價70元）好康。上述通通即日起至12月31日領券，即日起兌換至2024年1月14日。
📌拿坡里一塊炸雞25元！8塊炸雞桶「買一送一」才399元
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元），相當於一塊炸雞25元，實在有夠便宜；對比才剛結束的上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！必須要把握。同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，但限量售完為止。
三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，再省10元、只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日)；同樣用5點領券，「胡椒雞翅」再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日）。
📌達美樂：全口味半價！「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。