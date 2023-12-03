排行必出現！「最強泡麵王者」紅遍台日韓　眾揭優勢：沒油包也讚

雙12麥當勞、肯德基、必勝客買一送一！拿坡里炸雞25元一次整理

▲雙12購物節8大速食優惠一次整理！麥當勞、肯德基、必勝客、漢堡王、繼光香香雞、頂呱呱都有「買一送一」，拿坡里超狂下殺「一塊炸雞25元」！達美樂全口味半價好康開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙12購物節8大速食優惠一次整理！麥當勞、肯德基、必勝客、漢堡王、繼光香香雞、頂呱呱都有「買一送一」，拿坡里超狂下殺「一塊炸雞25元」！達美樂全口味半價好康開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

雙12購物節8大速食優惠一次整理！麥當勞、肯德基、必勝客、漢堡王、繼光香香雞、頂呱呱都有「買一送一」，而黑馬拿坡里炸雞直接下殺「一塊炸雞25元」超狂好康！達美樂則有全口味半價，「2個大披薩」598元開吃。

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📌麥當勞歡樂送「5款買一送一」！雞塊買6送6
麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。現在正開搶「麥當勞狂粉必收置物盒」，實品開箱玩「俄羅斯漢堡」。

提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。

▲炸蝦天婦羅搭配四盎司安格斯牛肉、或招牌整塊辣味雞腿排，通通夾入香軟布里歐麵包。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞最新歡樂送「5款買一送一」！雞塊買6送6。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基4款「買一送一」！5塊炸雞桶套餐299元
肯德基12月1日至12月12日也祭出雙12優惠，「40457」4塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯(小)、「40567」風味雞汁飯、「40460」草莓起司冰淇淋大福共4款「買一送一」；3款下午茶套餐99元，爽吃「40588」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋草莓起司冰淇淋大福＋無糖茉莉綠茶(小) 才99元。

5組「個人超爽獨享餐」122元起下殺57折，「40589」2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 或「40590」青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 都122元；「40592」開吃「5塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」優惠價299元（12月6日至12月8日開放預購，12月9日至12月12日正式販售）。

▲「咔啦脆雞Q蝦堡」一推出就銷量不錯，火速回歸再開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基雙12祭出4款「買一送一」、3組下午茶套餐99元、5組個人餐122元起，5塊炸雞桶套餐299元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客「買一送一」！披薩111元、副食「加1元多一件」　一公尺派對巨飽盒1212元
必勝客雙12即日起至12月12日，到官網預訂「一公尺派對巨飽盒」下殺55折只要1212元（原價2199元）；平日官網預訂3款大披薩222元、小披薩111元；甜點新品「芋見乳酪千層酥」「買一送一」、買任一口味紙包飯免費送指定口味個人披薩；官網限定副食「加1元多一件」，買任一口味必勝客「霸王功夫雞翅(2支)」加1元可享美味副食4選1：金黃薯瓣或黃金雞軟骨(小份)或薯金幣(小份)或黃金和風鱈魚塊(3塊)。

▲IKEA人氣明星鯊鯊也開吃「炙烤大蝦嫩牛披薩」。（圖／IKEA提供）
▲必勝客雙12「買一送一」！披薩111元、副食「加1元多一件」，一公尺派對巨飽盒下殺1212元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：12款「買一送一」優惠！雙12吃到聖誕節
漢堡王發出冬季優惠券，12月5日至2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款也都是「買一送一」。

推薦必吃划算組合，包括限量販售的「茴香柑橙海老鱈魚堡＋小薯＋中可」只要139元，「華堡/辣味華堡雙套餐」才239元、相當於第2套下殺35折，全新祭出「10塊雞塊＋薯條(中)」99元百元有找！

▲11月23日感恩節漢堡王連續10天請吃雞！吃貨週年慶優惠券爽吃12款「買一送一」；買2套華堡套餐免費送椒麻烤雞堡。21 Plus世紀風味館也有香草烤雞天天79折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王12款「買一送一」從雙12吃到聖誕節。（圖／記者蕭涵云攝）
📌繼光香香雞「買大送中」快閃最後一天
繼光香香雞慶祝50歲生日快樂，推出週年慶「買大送中」優惠活動，今最後一日快閃，購買大份香香炸雞，即贈中份「香香炸雞兌換券」；還有限時加購墨魚甜不辣只要50元優惠。

▲228連假繼光香香雞釋好康吸客，凡點套餐即贈人氣炸物，限時五天。（圖／業者提供）
▲繼光香香雞50週年香香炸雞「買大送中」快閃最後一天。（圖／業者提供）
📌頂呱呱炸雞「買一送一」隱藏優惠
頂呱呱攜手中國信託ATM，使用「中信ATM提款」領取「頂呱呱中信酷碰券」，可享炸雞、美國功夫茶「買一送一」隱藏優惠。買「辣雞享樂餐」爽吃「原味炸雞＋辣味炸雞＋辣味雞翅＋呱呱包」，就送「勇弟點心組」再嗑「6塊阿勇雞塊＋地瓜薯條(小)＋2杯35元飲品」，優惠價只要299元（原價424元）。

另有「老饕吮指餐」開吃「原味雞腿＋雞脖子＋呱呱包＋地瓜薯條(小)＋35元飲品」優惠價185元（原價280元）；頂呱呱ｘ美國功夫茶的功夫純茶可享中杯「買一送一」優惠價35元（原價70元）好康。上述通通即日起至12月31日領券，即日起兌換至2024年1月14日。

▲雙11頂呱呱3款點心「買一送一」、6塊炸雞桶特價249元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱x中國信託祭出炸雞「買一送一」隱藏優惠。（圖／頂呱呱提供）
📌拿坡里一塊炸雞25元！8塊炸雞桶「買一送一」才399元
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元），相當於一塊炸雞25元，實在有夠便宜；對比才剛結束的上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！必須要把握。同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，但限量售完為止。

三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，再省10元、只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日)；同樣用5點領券，「胡椒雞翅」再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日）。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里雙12殺紅眼！8塊炸雞桶「買一送一」才399元，相當於炸雞一塊25元就開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：全口味半價！「2個大披薩」598元
達美樂即日起至12月10日，感恩月「外送外帶2個大披薩」598元優惠活動，開放31種全口味任選；到店外帶大披薩、中披薩「全口味半價」優惠，到店外帶MyBox也只要129元好康。

▲繼無人車、無人機之後，達美樂為披薩推出有避震烤箱的外送車設計。 （圖／達美樂提供）
▲歐美有無人車、無人機送餐，台灣達美樂首次引進有避震烤箱的披薩外送車。 （圖／達美樂提供）

肯德基4款「買一送一」！雞塊蛋撻下午茶99元　5塊炸雞桶套餐299

必勝客雙12買一送一！披薩111元、雞翅加1元多一件　紙包飯送披薩

拿坡里雙12殺紅眼！8塊炸雞桶「買一送一」才399元　一塊25元開吃

繼光香香雞今一日快閃「買大送中」！頂呱呱炸雞買一送一隱藏優惠

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