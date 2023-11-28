漢堡王聖誕優惠！12款「買一送一」爽吃73天　拚麥當勞雞塊買6送6

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漢堡王發出冬季優惠券，12月5日至2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款也都是「買一送一」。
推薦必吃划算組合，包括限量販售的「茴香柑橙海老鱈魚堡＋小薯＋中可」只要139元，「華堡/辣味華堡雙套餐」才239元、相當於第2套下殺35折，全新祭出「10塊雞塊＋薯條(中)」99元百元有找！
📌麥當勞歡樂送「5款買一送一」！雞塊買6送6
麥當勞歡樂送即日起至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買ㄧ送一（5擇1）優惠。現在正開搶「麥當勞狂粉必收置物盒」，實品開箱玩「俄羅斯漢堡」。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。