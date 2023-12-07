《魷魚遊戲》真人賽冠軍出爐！她爽拿456萬　最終關遊戲觀眾笑了

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------------------------以下有雷，請斟酌觀看--------------------------
在前面9集播出完畢後，進入到總決賽的分別是287號的「麥」、451號的「菲爾」以及16號的「山姆」，而在最後一集播出一開始，節目組先是請三人換掉一身綠色的運動服，改穿燕尾服正裝，接著招待他們幾位選手豪華牛排。
隨後就搬出機台，上面一共有三個圖案的按鈕，按下去分別會有三種反應，包括「亮出紅色燈馬上淘汰」、「亮出灰色燈PASS」以及「亮出綠色燈直接晉級並且可以選擇一位與你闖入最後一關」，而第一個上場按鈕的是「麥」，她按下中間三角形的按鈕，最終亮「灰色燈」PASS；接著是「山姆」，他按下正方形的按鈕後亮出「紅燈」馬上淘汰，「菲爾」無條件晉級最後一關。
結果來到最後一關，令人沒想到的是，決定誰要帶走456萬美金的遊戲竟然是「剪刀石頭布」，每猜拳一次就可以從寶盒當中抽取一把鑰匙，接著嘗試打開寶箱，如果成功打開寶箱的話，就是該場《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的冠軍。
然而在比賽當中，451號的「菲爾」出拳招數一直被287號的「麥」給看穿，麥一連贏了好幾次，讓菲爾也無奈的吼說「我怎麼都贏不了你啊！麥！」最終麥抽到寶箱的鑰匙並且打開，贏得456萬元的高額獎金。
回顧「麥」的遊戲歷程，前面幾集份量都不多，從第五集開始麥就相當受到矚目，先是在玻璃橋拿到最後一個號碼保證晉級以外；在擲骰子遊戲當中被提名也沒有擲出6而遭淘汰；後來在矇眼送禮物的環節，也成功猜對放禮物盒的玩家是誰，淘汰對方，雖然在該遊戲犧牲了自己的好友羅蘭，但也讓她拿到冠軍，不然羅蘭可是會在家哭泣的呀！
《魷魚遊戲：真人挑戰賽》10集全系列已經都在Netflix上架播出，趁著《魷魚遊戲》第二季還沒上架之前，還沒看過《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的影迷趕快先來跟上一波熱潮吧！