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《魷魚遊戲》真人賽冠軍出爐！她爽拿456萬　最終關遊戲觀眾笑了

▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）在今（7）日播完最後的總決賽，最後冠軍也隨即出爐，一個人奪得456萬元美金。（圖／Netflix提供）
▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）在今（7）日播完最後的總決賽，最後冠軍也隨即出爐，一個人奪得456萬元美金。（圖／Netflix提供）

記者張嘉哲/綜合報導

《魷魚遊戲》第二季日前終於宣布將在2024年登場，讓不少影迷都相當期待，然而在等待同時，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）也終於在今（7）日播完最後的總決賽，最後冠軍也隨即出爐，一個人奪得456萬元美金。然而在最後一關的遊戲登場時，不少影迷更是笑翻，因為攸關最後鉅額獎金的遊戲，竟然是一場「剪刀石頭布」。

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這次《魷魚遊戲：真人挑戰賽》主打還原影集的概念，一共邀請了456名參賽者參與競爭，參賽者必須通過各個關卡之後，最終獲勝者可以獲得總值456萬美元的獎金，獎金非常高，而每淘汰一位參賽者，便會增加1萬美元獎金，跟劇集情節一樣，不少人在節目當中受訪時，都會介紹自己來歷，以及為何需要這筆龐大的獎金。

▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》邀請來456位參賽者，共同角逐高額美元獎金，是超大型遊戲企劃真人秀，一上線就引起熱潮。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》邀請來456位參賽者，共同角逐高額美元獎金，是超大型遊戲企劃真人秀，一上線就引起熱潮。（圖/YT@Netflix）
------------------------以下有雷，請斟酌觀看--------------------------

在前面9集播出完畢後，進入到總決賽的分別是287號的「麥」、451號的「菲爾」以及16號的「山姆」，而在最後一集播出一開始，節目組先是請三人換掉一身綠色的運動服，改穿燕尾服正裝，接著招待他們幾位選手豪華牛排。

隨後就搬出機台，上面一共有三個圖案的按鈕，按下去分別會有三種反應，包括「亮出紅色燈馬上淘汰」、「亮出灰色燈PASS」以及「亮出綠色燈直接晉級並且可以選擇一位與你闖入最後一關」，而第一個上場按鈕的是「麥」，她按下中間三角形的按鈕，最終亮「灰色燈」PASS；接著是「山姆」，他按下正方形的按鈕後亮出「紅燈」馬上淘汰，「菲爾」無條件晉級最後一關。

▲《魷魚遊戲》真人挑戰賽當中，參賽者用不同影集版方式玩玻璃橋，以團體作戰方式，大幅度提升前面號碼的生存率。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲》真人挑戰賽最近播出完結篇，最後一關遊戲採取「剪刀石頭布」的方式進行。（圖/YT@Netflix）
結果來到最後一關，令人沒想到的是，決定誰要帶走456萬美金的遊戲竟然是「剪刀石頭布」，每猜拳一次就可以從寶盒當中抽取一把鑰匙，接著嘗試打開寶箱，如果成功打開寶箱的話，就是該場《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的冠軍。

然而在比賽當中，451號的「菲爾」出拳招數一直被287號的「麥」給看穿，麥一連贏了好幾次，讓菲爾也無奈的吼說「我怎麼都贏不了你啊！麥！」最終麥抽到寶箱的鑰匙並且打開，贏得456萬元的高額獎金。

▲《魷魚遊戲》真人討戰賽當中，287號選手「麥」成功晉級最後決賽，不過過程讓觀眾不太認同。（圖/Netflix）
▲《魷魚遊戲》真人討戰賽當中，287號選手「麥」最後成功拿下冠軍，奪得456萬美元。（圖/Netflix）
回顧「麥」的遊戲歷程，前面幾集份量都不多，從第五集開始麥就相當受到矚目，先是在玻璃橋拿到最後一個號碼保證晉級以外；在擲骰子遊戲當中被提名也沒有擲出6而遭淘汰；後來在矇眼送禮物的環節，也成功猜對放禮物盒的玩家是誰，淘汰對方，雖然在該遊戲犧牲了自己的好友羅蘭，但也讓她拿到冠軍，不然羅蘭可是會在家哭泣的呀！

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》10集全系列已經都在Netflix上架播出，趁著《魷魚遊戲》第二季還沒上架之前，還沒看過《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的影迷趕快先來跟上一波熱潮吧！


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