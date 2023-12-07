泰勒絲宛如天使降臨！給司機300萬元獎金 請過世粉絲家人看巡演
美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）榮膺權威美媒《時代雜誌》2023年度風雲人物，今年才33歲的她身家高達7.4億美元（約235億元新台幣），但持續積累的名利沒有改變女神幫助弱勢及寵粉的初衷，泰勒絲曾大方給予工作團隊高額巡演紅利、資助粉絲生活費、出錢幫學生獲得申請學貸資格，或是送孕婦房子幫忙度過難關，最令人動容的是請過世粉絲的家人免費看演唱會。
記者楊穎軒／綜合報導
泰勒絲「The Eras Tour」巡迴演唱會3月時唱到美洲，美媒爆料，她在巡演結束後豪擲5500萬美元（約17.4億元新台幣）獎金給工作人員，包括音響設備、燈光技術人員、舞者、樂手，甚至是餐飲部員工、保安人員，一名貨櫃車司機收到10萬美元（約316萬元新台幣）獎金後，訝異表示：「從來沒有人像泰勒絲這麼大方，金額超過一般獎金的20倍，從沒看過如此善良又慷慨的歌手！」
2020年一位葡萄牙女網友想要到英國唸數學，成功錄取當地大學後，卻沒能力負擔學費，也沒有申請學貸的資格，她在網路上發起募款活動，泰勒絲某天看見這則訊息，直接匯款23373英鎊（約92萬元新台幣）補足女網友的目標金額，並留言給對方：「我在網路上看到妳的故事，被妳付諸行動追逐夢想的動力和精神感動，我想將剩下所需的金額當禮物送給妳，幫助妳達成目標。祝妳一切順利！愛妳，泰勒。」
5年前有位泰勒絲的鐵粉透露，懷著8個月的身孕的她，所住的房子突然被政府認定危屋而收回，當時她的男友失業，兩人頓失經濟來源又無家可歸，泰勒絲輾轉得知消息，在她來看曼徹斯特演唱會前，泰勒絲居然邀請自己到後台，泰勒絲對她說：「妳參與了我大半的人生，卻從來沒有向我提出任何要求，妳大可以向我求援，但妳沒有。」演唱會結束後，女粉絲收到一棟房子和一些育嬰用品。
泰勒絲上個月在巴西里約熱內盧辦演唱會，一名23歲女粉絲不敵38度高溫當場昏倒，緊急送醫搶救仍宣告不治，泰勒絲事後心痛發聲哀悼，後來，她親自邀請該名女粉絲的家屬前往觀賞她在巴西聖保羅的終場演唱會，傳出泰勒絲還捐贈一筆款項慰問女粉絲的家人。
此外，泰勒絲還曾因為粉絲於疫情期間失去工作，無以為繼，二話不說方匯款3000美元（約9.5萬元新台幣）給該位粉絲應急，諸如此類溫暖的義舉太多，讓粉絲視泰勒絲為鄰家姊姊、活菩薩、天上派來的天使。
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