房市／落實共融預建築　信義開發新建案帶頭做節能

資策會日前舉辦「主動式節能服務技術發展布局暨成果發表會」，產官學界代表均共襄盛舉；其中，信義企業集團旗下信義開發將2023年訂為「共融預建築」元年，宣示要透過永續建築工法、引進社區營造等作法，打造台灣ESG標竿建案，其中，興建中的「信義嘉品」與資策會、新北市府合作，在公設與家戶中導入E化節能硬體設施與智慧化能源管理，例如APP中就可掌握家庭用電流向，如冰箱、冷氣等家電用品的每月用電度數，引導住戶注意使用習慣，甚至適時汰換老舊耗電的設備，更有效率落實節電。
家庭消費中心／綜合報導
信義開發副總經理李建坤說明，信義房屋目標要在2030年達到淨零，全集團則要在2050年達到淨零；而開發建設部門作為集團內「碳排大戶」，檢視所有碳排中，約有1／4是興建建物時產生的「蘊含碳排」，如鋼筋混凝土，另3／4則是住戶入住後產生的「使用碳排」，因此，不僅要力求在興建過程降低蘊含碳排，如何鼓勵住戶也響應、一起降低使用碳排，至關重要。
為了達到目標，李建坤指出，在新建物導入智慧化能源系統，是降低使用碳排的重要里程。舉例來說，在「信義嘉品」建案中，家戶均會裝設智慧CT比流器、匝道器，只要住戶同意將數據傳送至資策會後台，相關用電數據即會透過匝道器傳送，資策會分析後，將透過APP定期將家戶前1、2個月的耗能狀況回報給住戶，例如電冰箱、電視、冷氣、洗衣機等家電的用電度數為何，也可以看到自家每月用電度數、與社區其他用戶用電度數之比較，一但發現特定家電有異常耗能等狀況，就可適時注意使用狀況，甚至予以汰換。
公設部分，也會裝設智慧電表，用電數據將統一回到中控室，並可換算社區用電指標「EUI值（每平方公尺的用電量）」，定期提供給住戶、管委會參考。
李建坤強調，有別於中古社區如要加裝相關設備，需取得管委會、住戶同意，往往得花費更多工程成本且來回溝通討論，若是直接在新建築物就從前端開始規劃設計，反而比較容易推動，所以，信義開發願意以示範的方式，把嶄新的做法引進業界，也希望吸引更多建商投入這個領域，為社會產生最大的價值。